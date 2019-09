Ti år efter dramatisk millionkup: Idømt tre års fængsel

Retten på Frederiksberg har idømt fjerde gerningsmand for at være med til at planlægge et røveri i 2009 mod Jyske Bank

Sagen om det nærmest ti år gamle røveri, der var begået mod Jyske Bank og en pengetransport i Valby med et samlet udbytte på 2,4 millioner kr., har tilføjet endnu en skyldig gerningsmand i rækken.

Retten på Frederiksberg har idømt 36-årige Ugur Kulbay tre års fængsel og udvisning af Danmark bestandigt.

En enig domsmandsret lagde vægt på, at den tiltalte ikke havde en plausibel forklaring på, hvorfor hans DNA-spor er blevet fundet i en lejlighed ved Enghavevej, som blev lokaliseret få timer efter røveriet fandt sted 12.oktober 2009. Derfor er det beviseligt, at han har spillet en rolle i røveriet højst sandsynligt i planlægningsfasen, mente dommeren.

Ydermere lagde retsformanden vægt på hans tilknytning til de andre gerningsmænd, hvor det under tidligere retsmøder er kommet frem, at han kender dem fra et område i Stockholm.

Forsvarsadvokat Stefan Møller Jørgensen, der gik efter frifindelse for sin klient, har anket dommen.

Manden har under tidligere afhøringer forklaret, at han en gang har været inviteret til en pokerturnering i den pågældende lejlighed ved Enghavevej, hvor hans DNA-spor er fundet.

Anklagemyndigheden har dokumenteret DNA-spor ved et glas, som passer med hans DNA med en sandsynlighed op til én million.

Ni mænd blev i 2010 sigtet og varetægtsfængslet for røveriet men seks af dem måtte løslades, og kun tre blev tiltalt og dømt. De fik hver tre år og 11 måneders fængsel. Den 36-årige mand fik ifølge retsformand Finn Haargaards ord "rabat" på 11 måneder pga. sagens ti år gamle karakter.

Københavns Politi valgte sidste år at genoptage efterforskningen af røveriet, da der kom et såkaldt 'DNA-match' med i slutningen af 2017. På baggrund af de forskellige DNA-match blev han internationalt efterlyst i 2018 og senere pågrebet af politiet i Barcelonas lufthavn.

Årsagen til, at matchet kom politiet i hænde så mange år efter, er, at en stor såkaldt 'DNA-bank' først kom i udveksling på tværs af lande - heriblandt Danmark og Sverige - i 2017.

Ugur Kulbay er tidligere dømt for et røveri mod en svensk pantbank i Västerås tilbage i 2015 sammen med et bandemedlem, der blev skudt i forbindelse med dobbeltdrabet i Herlev.

Mistænkt røver var fra Sverige