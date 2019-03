Ti bandemedlemmer skal i fængsel efter overfald

Ti medlemmer af banden Loyal To Familia, LTF, er ved Retten på Frederiksberg fredag blevet idømt mellem tre et halvt og seks års fængsel for grov vold og forsøg på grov vold.

Desuden bestemmer retten, at en 38-årig mand skal udvises for bestandigt, når han har afsonet sin dom. En 22-årig mand slipper med en betinget udvisning.

De tog alle betænkningstid med hensyn til at anke dommen til landsretten.

De ti mænd i alderen 19-38 år bliver dømt for to episoder den 23. oktober 2017.

Den dag ankom en stor gruppe mænd i tre biler til Hothers Plads på Ydre Nørrebro. Mændene, der var bevæbnede med knive og slagvåben, satte kurs mod fem ledende medlemmer af banden Brothas.

Det lykkedes Brothas-medlemmerne at slippe væk ved at flygte ind i Mjølnerparken.

De bevæbnede mænd fortsatte til Tagensvej, hvor de overfaldt en 24-årig mand. Han blev stukket ti gange med en kniv og var i yderste livsfare.

I alt 15 medlemmer af LTF var tiltalt for drabsforsøg i forbindelse med en bandekonflikt. Det kunne have sendt dem i fængsel på livstid.

Men torsdag frifandt retten fire af de tiltalte, og undervejs i sagen pillede anklagemyndigheden selv en af de tiltalte ud af sagen, da han var blevet forvekslet med en anden.

Retten mente at overfaldet på Tagensvej var drabsforsøg. Men da man ikke kunne fastslå de enkeltes rolle i overfaldet, kunne de udelukkende dømmes for grov vold.

Ved strafudmålingen lægger retten vægt på, at overfaldene er sket som led i en bandekonflikt. Dermed kom den såkaldte bandeparagraf i spil.

Den siger, at straffen kan stige til op til det dobbelte, hvis en forbrydelse begås som led i en bandekonflikt.

Og det er sagens anklager, Tomas Hugger, godt tilfreds med.

- Der er tale om særdeles hårde straffe i forhold til det, de er dømt for, og efter min opfattelse er bandebestemmelsen med rette slået igennem for fuld kraft, siger han.

Han mener desuden, at fredagens dom kan hjælpe anklagemyndigheden i sagen om at opløse LTF med den begrundelse, at der er tale om en forening, der virker ved vold.

- Efter min opfattelse underbygger dagens dom påstanden om, at LTF er en forening, der virker ved vold. De dømte er fra fire-fem forskellige afdelinger af LTF, som har aftalt og udført overfaldene, siger Tomas Hugger.