Ti dræbt i brutalt skoleskyderi: - Vi løb for livet

Fredag formiddag dansk tid begyndte brandalarmerne pludselig at hyle på en skole i Santa Fe i den amerikanske delstat Texas. Eleverne blev herefter bedt om at forlade skolen og sætte i løb.

Det fortæller MaKenna Evans til CNN. Hun er 16 år og elev på Santa Fe High School, hvor der fredag er blevet affyret flere skud.

Ifølge MaKenna Evans var eleverne netop mødt ind til første time, da de hørte de første skud.

- Der var ingen, der troede, at det var et skyderi. Alle troede bare, at det var en brandøvelse. Pludselig hørte vi tre skud. Ikke eksplosioner. Alle lærerne fortalte os, at vi skulle løbe. Vi løb for livet. Min ven Ryan og jeg løb ind i skoven og søgte ly der. Og så ringede jeg til min mor, siger hun tydeligt oprørt.

Dramatiske scener på Santa Fe High School. Foto: AP

Politiet er stadig massivt til stede på Santa Fe High School. Foto: AP

Aktiveret brandalarm

Et andet øjenvidne fortæller, at det var en lærer, der aktiverede brandalarmen, fordi vedkommende havde set en bevæbnet person gå ind på skolen.

Herefter satte alle i løb.

- Så snart alarmerne gik i gang, begyndte alle at løbe udenfor. Og i næste øjeblik står folk og kigger, og så hører man 'bang, bang, bang', siger den mandlige elev Dakota Shrader til CBS News og fortsætter.

- Så løb jeg bare, så hurtigt jeg kunne til den nærmeste etage, hvor jeg kunne gemme mig, og så ringede jeg til min mor, siger han videre.

Politiet er massivt til stede ved skolen fredag. Foto: Bob Levey

En anholdt

Ifølge den lokale politichef Ed Gonzalez er en person blevet anholdt i kølvandet på skyderiet. Der er ifølge politiet tale om en 17-årig dreng, der også er elev på skolen.

Fredag aften dansk tid oplyser guvernør Greg Abbott, at ti er døde, og at ti er såret efter skyderiet. De fleste af dem er elever på skolen.

Tre personer modtager i øjeblikket behandling på Universitetshospitalet i Galveston i Texas. Det vides endnu ikke, hvordan deres tilstand er, men det frygtes, at dødstallet kan stige.

En politibetjent er ligeledes blevet såret i skyderiet. Hans tilstand er ukendt.