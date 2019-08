Ti personer skudt på stadion i USA

Mindst ti personer er blevet ramt af skud på et fodboldstadion i delstaten Alabama i USA

En amerikansk fodboldkamp udviklede sig dramatisk sent fredag aften på Ladd-Peebles Stadium i byen Mobile i Alamaba, da der pludselig blev åbnet ild.

Mindst ti personer i alderen 15-18 er blevet ramt af skud, hvoraf fem af dem skulle være i kritisk tilstand.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt det lokale medie WKRG.

Det er fortsat uklart, hvad er helt præcist er sket i forbindelse med skyderiet, men politichef Lawrence Battiste oplyser, at politiet har anholdt to personer.

- Hvorfor bringer unge mennesker denne type vold til offentlige begivenheder? De tager deres konflikter, som de har med hinanden fra deres nabolag, med sig, og det betyder, at andre menneskers liv kommer i fare. Det er helt uacceptabelt, at normale mennesker ikke kan komme og nyde et event som dette, siger han til WKRG.

Skyderiet fandt sted i forbindelse med en kamp mellem de to skoler Leflore og Wiliamson High School.

