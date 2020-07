Tiårig angrebet af haj ved Australien

En kun ti år gammel dreng er blevet indlagt, efter at han under en fisketur fredag blev angrebet af en haj ud fra den tasmanske kyst.

Det skriver CNN.

Ifølge mediet skulle hajen have fået fat i drengen med sine tænder og hevet ham af båden, som han befandt sig på sammen med sin far og to andre mænd.

Hajen gav slip på drengen og svømmede væk, da drengens far hoppede i vandet efter dem.

Drengen er blevet påført flænger på armene samt rifter ved hovedet og på brystet. Hans tilstand er stabil.

Det er langt fra første gang i år, Australien oplever hajangreb. Ifølge CNN har der været en række angreb i 2020, hvoraf fem har været med døden til følge.

Det vides ikke med sikkerhed, hvilken slags haj der er tale om.