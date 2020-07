Tiårig dreng død efter trafikulykke

En tiårig dreng er afgået ved døden efter en trafikulykke på Frederikssundsvej og Tuxensvej i Brønshøj mandag 6. juli, hvor drengen blev påkørt af en bilist.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Drengen døde 10. juli, og de pårørende er underrettet.

- Vi afventer de tekniske undersøgelser, inden vi kan tage stilling til, om der eventuelt skal rejses sigtelser, siger en medarbejder hos politiets presseafdeling.

Han oplyser, at de ikke kan sige mere om sagen på nuværende tidspunkt.

Fastklemt

Vagtchef ved Københavns Politi Jesper Frandsen fortalte 6. juli, at drengen var blevet påkørt af en højresvingende bilist.

- Men vi kan endnu ikke sige mere om omstændighederne, andet end at der er tale om en tiårig dreng, der lå fastklemt under et køretøj, lød det.

Foto: Kenneth Meyer

Færdselsuheld: Tiårig dreng i kritisk tilstand