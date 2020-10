Tiårig dreng forsvundet: Politiet leder med drone og helikopter

Opdatering klokken 17.10: Den tiårige dreng er fundet i god behold, oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

En tiårig dreng var søndag på besøg ved seværdigheden Rubjerg Knude Fyr mellem Hirtshals og Løkken på den jyske vestkyst sammen med et familiemedlem.

Omkring klokken 14.30 forsvandt den lille dreng, og klokken 15.20 blev Nordjyllands Politi alarmeret.

Det skriver Nordjyske.dk.

Helikopter i luften

Vagtchef René Kortegaard oplyser til Ekstra Bladet, at både en hundepatrulje og en drone er sat ind i jagten på drengen.

- Dronen har varmesøgende kamera. Den bruger vi til at søge i klitterne og ved skrænter, og for at sikre os, at han ikke er faldet i vandet. Der er også et kæmpe område tæt plantage med tæt bevoksning, hvor man let kan fare vild, siger vagtchefen.

- Desværre har vi ikke fundet ham endnu, så nu sender vi en helikopter luften og flere hunde på jorden, oplyser han til Ekstra Bladet klokken 16.50 søndag.