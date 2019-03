Tiårig pige dræbt i buskrydder-ulykke: Chauffør har værdifuld viden

Både skoleledelse og Aalborg Kommunes kriseteam er til stede på Gug Skole lørdag og søndag for at tage sig af familier med behov for støtte

Det nærmeste vidne til den forfærdelige ulykke på Gug Skole fredag eftermiddag er endnu ikke blevet afhørt.

Det fortæller politiinspektør ved Nordjyllands Politi, Anders Uhrskov, til Ekstra Bladet først på aftenen.

Dermed er det også stadig uklart, hvordan det kunne gå så galt, da en tiårig pige klokken 12.41 blev ramt af en traktor med påmonteret buskrydder og blev dræbt på stedet.

Hvad vi ved, er at pigen havde frikvarter, og at hun formentlig også legede i buskadset, der afgrænser Gug Skole fra nogle boldbaner. På samme sted og på samme tidspunkt var et entreprenørfirma i færd med at udføre en opgave for Aalborg Kommune.

Hvorfor pigen ikke er blevet opdaget, eller hvorfor hun ikke selv er nået væk i tide, er derfor stadig uklart, oplyser politiet.

- Vi har en formodning om, at den 23-årige chauffør af traktoren ligger inde med værdifulde oplysninger. Men vi har valgt ikke at afhøre ham endnu, siger Anders Uhrskov til Ekstra Bladet.

- Han skal dog afhøres på et tidspunkt. Men vi har håndteret ham ud fra den situation, han var i, fortsætter Anders Uhrskov.

Sådan ser buskrydderen ud, som er impliceret i ulykken. Den er blevet fjernet fra ulykkesstedet og skal nu undersøges af en bilinspektør. Foto: René Schütze

Selve gerningsstedsundersøgelsen er færdig, fortæller Anders Uhrskov. Politiets - og Arbejdstilsynets - fortsatte arbejde handler derfor om at få undersøgt, om der kan placeres et ansvar for ulykken.

Ifølge de foreløbige undersøgelser har skolens personale vidst, at buskadset er et sted, som børnene bruger som skjulested.

- Vi har en viden om, at buskadset er et sted, hvor børnene opholder sig og leger, siger Anders Uhrskov til Ekstra Bladet.

Til gengæld er det stadig uklart, om skoleledelsen burde have vidst, at der var farlige entreprenørmaskiner i området. Og at personalet derfor burde have været orienteret om at holde børnene væk fra buskadset.

- Det har jeg ingen kommentarer til, siger Anders Uhrskov.

Selve opgaven med at rydde buskadset skete på foranledning af Aalborg Kommune. Men det var et privat entreprenørfirma, som udførte opgaven.

Det står klart, at der ikke var sat afskærmninger op ved buskadset, så børnene blev forhindret i at gå ind i buskene.

Men om det i det hele taget er nødvendigt, er også noget af det, som Arbejdstilsynet kigger på.

Også brandvæsenet har været tilkaldt for at rydde op efter ulykken. Foto: René Schütze

Både politi og redningsmandskab kunne ved ankomsten til ulykkesstedet konstatere, at pigen var blevet dræbt på stedet. Hendes pårørende er blevet orienteret.

Siden er et kriseteam fra Aalborg Kommunes ppr-afdeling samt medarbejdere fra Falck Healthcare ankommet og har håndteret de elever og medarbejdere, der har haft behov for støtte.

Konstitueret skoledirektør i Aalborg Kommune Jakob Ryttersgaard fortæller til Ekstra Bladet, at skoleledelsen og repræsentanter fra kommunens ppr-afdeling vil være til stede på Gug Skole både lørdag og søndag i tidsrummet mellem klokken 9 og 16.

- Hvis nogen af børnene eller medarbejderne har behov for at tale med nogen i løbet af weekenden, så skal de have muligheden for det. Det gør vi for en sikkerheds skyld, fordi vi hele tiden vil være tilgængelige, hvis der er et behov, forklarer Jakob Ryttersgaard.

Allerede fredag eftermiddag har de tilstedeværende medarbejdere været samlet. Samtidig er eleverne klassevis blevet orienteret om ulykken.

Det er stadig uklart, hvordan skoledagen på mandag vil blive afviklet, fortæller skoledirektøren.

- Forældre til børn på skolen vil blive orienteret i løbet af weekenden om, hvordan mandagen bliver grebet an, siger Jakob Ryttersgaard.

Buskadset afgrænser Gug Skole fra nogle boldbaner. Det er politiets opfattelse, at personalet på skolen har været klar over, at børnene brugte buskadset som legeplads. Foto: René Schütze

Også den familie, som nu er hårdt ramt efter tabet af den tiårige pige, vil blive tilbudt hjælp, oplyser Ryttersgaard.

Selve efterforskningen af ulykken vil godt kunne trække noget ud, fortæller Nordjyllands Politi. Det skyldes, at også politiet skal vente på flere rapporter.

Blandt andet skal en bilinspektør undersøge traktoren og den buskrydder, der er monteret på den. Og også Arbejdstilsynet skal færdiggøre en rapport, som kan få betydning for placering af et ansvar.

Anders Uhrskov fortæller, at ingen endnu er sigtet i sagen.

- Men det, jeg kan garantere, er, at sagen kommer til at ende med en juridisk vurdering af, om der er grundlag for at rejse sigtelser, siger Anders Uhrskov.