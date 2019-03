Tiårig pige dræbt i ulykke ved skole

En tiårig pige har fredag mistet livet i en ulykke ved Gug Skole ved Aalbrog.

Det oplyser det lokale politi i en pressemeddelelse.

Pigen befandt sig i et buskads nær ved skolen, da hun blev påkørt af en traktor, der med påmonteret busk-rydder var i færd med at foretage et stykke arbejde på skolens område.

Ifølge politiet indgik der en anmeldelse om ulykken kl. 12.41.

Over for Ekstra Bladet uddyber vicepolitiinspektør Anders Uhrskov:

- Ulykken skete på skolens område. Præcis hvor på området ulykken er sket, kan jeg ikke oplyse. Det er også uklart, præcis hvordan ulykken kunne ske. Om der var opsat afskærmning eller afspærring omkring området. Den del er Arbejdstilsynet nu ved at klarlægge.

Anders Uhrskov oplyser, at Gug Skole har iværksat et beredskab, der skal tage hånd om lærer og elever, der eventuelt skulle have været vidner til ulykken.

- Skolen har været rigtigt hurtige til at stable ting på benene, så man håndterer de personer, der er tættest berørt af det her, siger vicepolitiinspektøren.

Traktoren blev ført af en 23-årig mand.

De pårørende er underrettet.