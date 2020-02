Tiårig ramt af genstand fra stillads

Et barn er blevet ramt i hovedet af en genstand fra et stillads på Islands Brygge i København

En tiårig pige er mandag eftermiddag kørt til skadestuen efter at være blevet ramt i hovedet af en genstand fra et stillads på Islands Brygge i København.

Det bekræfter Københavns Politi overfor Ekstra Bladet.

- Klokken 15.40 fik vi en anmeldelse om, at en person er blevet ramt i af en genstand fra et stillads på Islands Brygge. Politi og ambulance er på stedet, og personen er kørt til skadestuen, siger vagtchef Thomas Hjermind.

Pigen behandles på skadestuen, og hendes tilstand er ifølge politiet ikke kritisk.

Vagtchef Thomas Hjermind kan ikke komme nærmere ind på, hvad der ramte pigen.

- Det er for tidligt at sige, men vi er i gang med at undersøge det på stedet, siger han.

Foto: Anthon Unger

Foto: Anthon Unger

Foto: Anthon Unger

Opdateres ...