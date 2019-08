Tidligere ansat tiltalt efter togulykke på Storebælt

En tidligere ansat i DB Cargo er tiltalt for at forvanske beviser efter togulykken, der kostede otte livet

En tidligere ansat ved DB Cargo er blevet tiltalt for bevisforvanskning efter togulykken på Storebælt, der kostede otte mennesker livet.

Det fremgår af anklageskriftet mod den 47-årige mand, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Den 47-årige, der var tillidsmand for stationsbetjente, er tiltalt for at have overstreget oplysningen om, hvem der havde ansvar for at læsse og kontrollere det godstog, der var involveret i ulykken.

Det skal ifølge tiltalen være sket mellem klokken 8 og 12 den 2. januar - altså kort efter ulykken.

Ved ulykken, der var den værste togulykke i Danmark i 30 år, ramte en løs godsvogn ind i et lyntog med 131 passagerer og tre DSB-ansatte om bord.

Otte personer blev dræbt, og fire blev alvorligt kvæstet. 12 passagerer fik lettere skader i sammenstødet.

Havarikommissionen har tidligere konkluderet, at fejlen, der resulterede i dødsulykken, skyldtes en defekt lås på den pågældende godsvogn.

Yderligere to vogne på godstoget var ikke låst ordentligt fast, viste undersøgelserne.

Allerede 11. januar blev tillidsmanden suspenderet fra sit job. Godt fire måneder senere blev han i maj fyret.

Sagen skal behandles ved Retten i Glostrup, og her vil anklagemyndigheden gå efter en fængselsstraf, fremgår det af anklageskriftet.

Det er ikke lykkedes Ritzau at få en kommentar fra mandens forsvarer, advokat Henrik Karl Nielsen.

Overfor Berlingske har han dog tidligere udtalt, at han ikke bestrider, at hans klient har overstreget navnet. Han mener dog, at det er uden betydning, fordi kollegaen ikke var den sidste til at tjekke den pågældende godsvogn.

- Han har forklaret, at det, han gjorde, var en tanketorsk, og ikke på nogen måde et forsøg på at påvirke beviser i sagen, har advokaten sagt til Berlingske.