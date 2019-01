Tidligere Atea-leder tilstår nye tilfælde af bestikkelse

En tidligere ledende medarbejder hos den bestikkelsesdømte it-leverandør Atea har mandag tilstået en række forhold i en ny bestikkelsessag.

Tilståelserne faldt ved Retten i Glostrup, hvor den midaldrende mand valgte at erkende sig skyldig i, at han i en stribe tilfælde havde godkendt lukrative rabatter og gaver til offentligt ansatte.

Dommer Morten Juul Nielsen valgte på grund af nogle juridiske vanskeligheder omkring straffastsættelsen at optage sagen til dom. Den bliver afsagt mandag den 4. februar.

It-leverandøren Atea er arnestedet for en række tilfælde af bestikkelse af offentligt ansatte, som fandt sted over en årrække fra 2007 og frem.

Mandagens retsmøde var - om man så må sige - indledningen på tredje akt i den årelange forestilling, som det såkaldte Atea-sagskompleks har udviklet sig til.

Overturen var en storstilet politiaktion i juni 2015, hvor en stribe personer blev anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet.

Anholdelserne og de samtidige ransagninger kastede en ny efterforskning af sig. I den forbindelse blev en lang række offentligt ansatte sigtet for at have modtaget store rabatter på elektronik fra Atea.

De første retssager gik i gang i november 2016. Cirka 20 offentligt ansatte blev dømt for at have modtaget gaver og rabatter fra de sælgere i Atea, som de arbejdede sammen med.

Der var tale om fire- eller femcifrede beløb i den lavere ende, og straffene var også i den milde kategori: betingede domme og samfundstjeneste.

Det var første akt.

Anden akt var den store retssag mod de syv, der var blandt de anholdte tilbage i 2015. Den gik i gang i efteråret 2017 og strakte sig frem til juni 2018.

Sagen drejede sig blandt andet om en Formel 1-rejse til Dubai og dyre middage på gourmetrestauranter, der blev brugt som smørelse over for offentligt ansatte i ledende stillinger.

Her blev syv personer dømt for bestikkelse og underslæb, og selskabet Atea fik en bøde på ti millioner kroner. Fem af de dømte har anket til landsretten, og dommen er altså ikke endelig.

Tredje akt af den mangeårige forestilling gik altså i gang med mandagens retsmøde og relaterer sig direkte til første akt, altså sagerne, hvor de offentligt ansatte modtog rabatter på iPhones, TV-apparater og andet elektronik hos Atea.

I denne ombæring er syv tidligere ledende medarbejdere i Atea under anklage. Oprindeligt var også Atea tiltalt, men selskabet valgte at betale en bøde på tre millioner kroner, så det ikke skulle gennem endnu en retssag.

Den midaldrende mand er en af dem, og han har altså valgt at tilstå, mens sagerne mod de seks andre afventer berammelse.

- Jeg er frygtelig ked af, at jeg ikke har kendt reglerne bedre. Havde jeg kendt dem bedre, så havde vi ikke stået i den her situation i dag, lød det fra manden under mandagens retsmøde.

Hans forbrydelser bestod for det meste blot i, at han svarer "o.k." på mails fra sine underordnede, hvor de bad om lov til at sælge billig elektronik til deres kontaktpersoner hos Ateas kunder.

Den slags er forbudt, når der er tale om offentligt ansatte, fordi det anses som værende bestikkelse.

Det ligger endnu ikke fast, hvornår retssagen mod de øvrige seks i det, man kan kalde tredje akt, går i gang.