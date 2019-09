Tidligere Danske Bank-boss er fundet død

Den tidligere chef for Danske Banks estiske afdeling Aivar Rehe er fundet død, oplyser estisk politi

Det oplyser estisk politi ifølge Bloomberg.

Aivar Rehe blev sidst set, da han forlod sit hjem i Talinn mandag. Foto: Ritzau Scanpix

Han har været forsvundet siden mandag, hvor han forlod sit hjem i Pirlo Kloostrimets i Estlands hovedstad, Talinn.

Han forlod hjemmet iført et sort joggingsæt. Da han ikke vendte hjem igen, kontaktede hans familie politiet.

Tirsdag meddelte politiet, at han kunne være i livsfare. Politiet henviste til det faktum, at Aivar Rehe forlod sit hjem uden sin telefon eller sin hund.

- Hvert minut tæller. Han har været væk længe, og det gør risikoen større for ikke at finde ham i live og rask, lød det tirsdag fra Kristjan Lukk, der er talsmand for estisk politi.

56-årige Aivar Rehe var chef i Danske Banks estiske afdeling i perioden 2006 til 2015.

Den estiske afdeling var centrum for den formodede hvidvask-sag, der fandt sted fra 2007 til 2015, og som behandles af myndighederne i flere lande.

Esteren var chef for filialen, der havde flere hundrede medarbejdere. Det var i en lille afdeling for udenlandske kunder - non-resident - at den mistænkte hvidvask skete.

Afdelingen havde flere tusinde kunder, der sendte endog meget store beløb gennem filialen og til vestlige banker. Det er de pengestrømme, der mistænkes for en stor dels vedkommende at være hvidvask.

Aivar Rehe afviste ethvert kendskab til nogen form for hvidvask i Danske Bank og var ifølge Bloomberg ikke mistænkt af politiet.