Tidligere drabchef: - Jeg er saftsuseme glad for jeg ikke arbejder i svensk politi

Søndag aften modtog politiet i Malmø den femte anmeldelse af en gruppevoldtægt på bare tre måneder i Sverige.

Svensk politi har ikke opgivet noget signalement i offentligheden, udover at der er tale om mere end to mænd. Det ville man i de fleste tilfælde udsende i Danmark, hvis en lignende forbrydelse fandt sted og efterforskerne var på bar bund.

Ekstra Bladet har talt med pressetalsmand hos Malmø Politi, Nils Nordling, om dette.

- Hvis informationen kommer fra et vidne, som har sin viden fra medierne, så kan de være værdiløse i en retssag. Så kan en advokat sige, at de ikke er et troværdigt vidne, forklarer han.

Samtidig uddyber han, at der i Sverige er en meget streng politik i forhold til hvilke informationer, der bringes i offentligheden.

Voldtægtssager er meget komplicerede

- Hvis I ikke bringer en beskrivelse af de mistænkte, er det så ikke meget sværere at opklare?

- Det er en beslutning, der tages af den person, der efterforsker.

- Når vi taler om voldtægtssager, så er det meget kompliceret. De kan tage rigtig lang tid. Måske skal offeret have længere tid til at huske ting, eller pauser mellem høringer. Udover det har vi samlet en masse overvågningsbilleder.

- Det er også et stort arbejde at gennemse. Så det er en lang procedure. Hvis det bliver nødvendigt, vil vi gå ud med en beskrivelse, siger Nils Nordling.

Stockholms politi ville ikke nævne etnicitet

I 2016 kunne Svenska Dagbladet afsløre, at der i Stockholms Politi florerede en intern instruks om, ikke at nævne etnicitet, når politiet bringer signalementer for 'hverdagskriminalitet'. Politiet ville gerne undgå at blive opfattet racistiske.

Nils Nordling afviser dog, at en lignende tilgang har indflydelse på, at Malmø Politi ikke bringer et signalement.

- Det har intet med det at gøre. Det handler udelukkende om at sikre os, at hvis vi finder nogle gerningsmænd, så har vi også en chance for at dømme dem i retten, siger Nils Nordling.

Tidligere drabschef undrer sig

Tidligere drabschef Ove Dahl undrer sig over, at svensk politi ikke bringer et signalement, af det, de ved, om mulige gerningsmænd på nuværende tidspunkt.

- Politiet gør det jo, fordi de gerne vil have noget hjælp fra offentligheden. Vi gør det, uanset om det er drabssager, voldtægtssager eller andet personfarligt, hvor gerningsmænd kan være blevet set. Så godt man nu kan i et forsøg på at opklare sagen, siger Ove Dahl til Ekstra Bladet.

Tidligere drabschef Ove Dahl mener, at der er alt for meget bureakrati forbundet med svensk politiarbejde. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg har masser eksempler på fra min tid, hvor vi har fået hjælp for offentligheden. Hvis man ikke giver informationer overhovedet, så får vi jo heller ikke nogen hjælp, forklarer han.

- Er der en hovedregel, at dansk politi bringer et signalement?

- Sådan var det i hvert fald i min tid. Jeg skal ikke gøre mig klog på, om holdningen har ændret sig. Men jeg har tit været ude at klandre det danske politi for, at man venter for længe med at vise overvågningsbilleder eksempelvis.

Anderledes end dansk politi

Drabchefen forklarer, at svensk politi arbejder helt anderledes end det danske.

- Problemet for det svenske politi er, at de har så mange regler. Næsten alle efterforskningsskridt skal godkendes af en jurist.

- Jeg har tit sagt, at jeg saftsuseme er glad for, at jeg ikke arbejder i svensk politi, siger Ove Dahl.

Ove Dahl pointerer over for Ekstra Bladet, at Sverige har langt større problemer med personfarlig kriminalitet sammenlignet med Danmark. Generelt er deres opklaringsprocent langt lavere, fortæller drabchefen.