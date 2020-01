Tidligere drabschef: Derfor beder politiet om dna i Emilie-sag

Politiet må have noget at sammenligne med, når de i øjeblikket indsamler dna fra en række unge fra det samme boligområde i Korsør i forbindelse med efterforskningen af drabet på Emilie Meng.

Det vurderer tidligere drabschef i Københavns Politi Ove Dahl.

- Jeg kan ikke se andet scenario, end at de må have noget at sammenligne med. For mig ville det være at skyde med spredehagl, hvis man ellers bare gik ud og samlede ind. Så et eller anden mistankegrundlag må der være, og der må være noget at holde det op imod, siger Ove Dahl, der understreger, at han alene udtaler sig ud fra sin erfaring med drabsefterforskninger, da han ikke kender indgående til politiets efterforskning i den konkrete sag.

Siden fundet af 17-årige Emilie Meng juleaftensdag i 2016 har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ikke ønsket at oplyse, om der er fundet dna i drabssagen.

Heller ikke da det torsdag kom frem, at mindst ti unge mænd fra Motalavej de seneste måneder har afgivet et mundskrab til politiet, ønskede fungerende politidirektør Lars Harvest at kommentere, om politiet har sikret dna fra en mulig gerningsmand i sagen.

Arbejder ud fra mistanke

Ikke desto mindre må politiets skærpede interesse i det mindre geografiske område i Emilie Mengs fødeby stamme fra et konkret grundlag i efterforskningen, vurderer Ove Dahl.

Advokat: Politi samler dna fra beboere i belastet boligkvarter

- Politiet må reagere ud fra en mistanke, som kan kobles til den her dna-indsamling. Når der er tale om indsamling fra et bestemt område, så er det ofte, fordi der er indløbet en konkret henvendelse, eller fordi der er noget andet i efterforskningen, der peger i den retning, siger Ove Dahl, der også peger på, at der er visse udgifter forbundet med dna-indsamling, som politiet vurderer, inden de fortsætter.

- Det koster selvfølgelig ikke penge at tage et mundskrab, men det gør det det øjeblik, der bliver foretaget analyse og sammenligning, siger han.

Ifølge Lars Harvest er politiets interesse for Motalavej, der ligger tæt på den rute, som det formodes, at Emilie Meng gik ad den morgen, hun forsvandt, af helt rutinemæssig karakter.

- Efterhånden som vi får luft i efterforskningen, udvider vi personkredsen for dem, der måtte være interessante. Og det er der virkelig mange, der er i denne sag, siger han.

Møder kritik fra advokat

Forsvarsadvokat Kim Krarup, der repræsenterer flere af de unge, har i forbindelse med dna-indsamlingen rettet skarp kritik af politiets arbejde, som han mener ikke har taget hensyn til de unges rettigheder.

- Politiet har kontaktet mine klienter og bedt dem om at komme ind til en samtale. Når de er kommet ned på politistationen, har de fået at vide, at de skal afgive en spytprøve. Hvis de ikke frivilligt ville gå med til at give prøven, har de fået at vide, at politiet ville skaffe en dommerkendelse.

Ifølge forsvarsadvokaten er han 'ad omveje' blevet gjort opmærksom på politiets masseindsamling af dna-prøver fra området. Ingen af de unge har haft mulighed for at rådføre sig med en advokat, ligesom de tilsyneladende heller ikke er blevet oplyst om deres rettigheder i forbindelse med dna-prøver.

- Det er sådan, at vi lever i et retssamfund, og selvom man gerne vil finde morderen i denne sag, skal man altså respektere, at der er nogle retsmæssige regler, der skal følges. Hvis man ikke ved ret meget om retssystemet og hører ordet dommerkendelse, kender man måske kun til den slags fra tv-serier om FBI. Og det er klart, at det virker skræmmende på en ung mand, siger Kim Krarup, der nu har rettet henvendelse til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi for at finde ud af sin klienters retsstilling.

17-årige Emilie Meng forsvandt sporløst efter en bytur i Slagelse natten til 10. juni 2016.

Efterforskningen af den unge teenagers drab er den største og mest ressourcekrævende i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis historie.