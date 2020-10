Tidligere drabsefterforsker: Det vigtigste for ham er at være i centrum

tidligere drabsefterforsker i Rejseholdet, Kurt Kragh, er slet ikke overrasket over, at Peter Madsen har forsøgt at undvige fra sit fængsel.

- Noget af det vigtigste, når man taler om mennesker som Peter Madsen er, at han udmærket er klar over situationen. Han er jo ikke psykisk syg, men psykopat.

- Og fængselsstraffe virker på psykopater, fordi de ikke kan fordrage at være spærret inde. Friheden er noget, der betyder utroligt meget for typer som Peter Madsen, siger Kurt Kragh til Ekstra Bladet.

Under retssagen mod Peter Madsen kom det frem, at han i mentalundersøgelsen vurderes som højst utroværdig. Han er patologisk løgner, pervers og karakterafviger med psykopatiske og narcissistiske træk.

- Det overrasker mig ikke, at han forsøger at undvige. For ham er det en uoverskuelig tanke at være resten af livet i fængsel, siger Kurt Kragh og fortæller, at han også har indtryk af, at Peter Madsen nyder opmærksomhed.

- Ligegyldigt om det er med negativt fortegn. Det vigtigste for ham er at være i centrum. Han er ekstremt fokuseret på sig selv og sin egen situation – det eneste, der interesserer ham, er ham selv. Og når han ikke længere kan være i centrum og skal være en anonym person resten af sit liv, så er det næsten ikke til at holde ud.