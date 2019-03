Tidligere engelsk soldat sigtet for historiske drab

En engelsk soldat er sigtet for to drab og fire drabsforsøg under Bloody Sunday

En tidligere engelsk soldat er sigtet for to drab og fire drabsforsøg under optøjerne i Nordirland 30. januar 1972.

Det skriver Sky News.

16 andre tidligere soldater er gået fri, da der ikke var beviser nok for at sigte dem, oplyser den britiske folkedomstol ifølge Sky News.

I det britiske medie Sky News omtaler de den sigtede som 'soldat F'.

Han er sigtet for drabene på James Wray og William McKinney, og han er sigtet for drabsforsøg på Joseph Friel, Michael Quinn, Joe Mahon and Patrick O'Donnell.

Soldat F var en del af optøjerne for 47 år siden. Optøjerne foregik 30. januar, men dagen er bedre kendt under navnet Bloody Sunday.

14 døde

Bloody Sunday var afgørende i eskaleringen af konflikten mellem Storbritannien og den katolske befolkning i Nordirland, der ønskede at slå landet sammen med Irland.

Demonstrationen eskalerede, og 14 demonstranter blev dræbt af britiske soldater - 14 blev såret.

I 1998 startede Englands daværende premierminister, Tony Blair, en undersøgelse om, hvorvidt drabene var berettigede. I 2010 blev det konkluderet, at soldaterne ikke havde handlet hensigtsmæssigt.

Foto: Boui de Torout / AFP / Ritzau Scanpix

I 2016 startede retssagerne mod 18 tidligere soldater, der deltog i Bloody Sunday.

Siden da er nogle af sagerne blevet droppet på grund af bevismangel. Andre sager er droppet på grund af dødsfald. Tilbage står nu blot 'soldat F' - sigtet for to drab og fire drabsforsøg.

