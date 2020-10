Tidligere flugtkonge:- Madsens forsøg var amatør-agtigt

Den tidligere flugtkonge Mogens 'Nivå' Pedersen har ikke meget til overs for Peter Madsens flugtforsøg, der fandt sted tirsdag.

Her lykkedes det Madsen at true sig ud af fængslet med en våbenattrap, men han oplevede kun kort tid på fri fod, før politiet fik blokeret hans videre færd.

- Det virker amatør-agtigt, siger Mogens 'Nivå' Pedersen om dramaet, der også involverede et uskyldigt gidsel.

Peter Madsen tog psykolog som gidsel i fængslet

Hoppede ind i hvid varevogn under flugtforsøg

Tilbage i 1980'erne og 1990'erne var Mogens 'Nivå' berygtet for jævnligt at stikke af. Selv siger han om den tid:

- Jeg syntes dengang, at jeg havde svært ved at få orlov. Så måtte jeg jo tage dem selv, fortæller den nu 70-årige Mogens Pedersen.

Dengang indkasserede han domme for blandt andet røveri og narkohandel.

Dette billede af flugtkongen Mogens 'Nivå' Pedersen er fra oktober 1997, da han var fangernes talsmand i forbindelse med en afsoning i Nyborg Statsfængsel. (Polfoto)

Han husker ikke selv, hvor mange gange, han nåede at stikke af fra danske fængsler og arresthuse. Men, når det gælder flugt fra Herstedvester-fængslet, så taler han af erfaring, i det han selv er stukket af fra det fængsel en gang.

- Det var sammen med en anden fange. Vi flygtede over muren. På den anden side stod en bil klar til os.

- Jeg husker, at da jeg sad oppe på muren, der kom de første betjente løbende, og så var det allerede for sent for dem, husker Mogens 'Nivå' Pedersen.

Tidligere drabsefterforsker: Det vigtigste for ham er at være i centrum

Optog video af Peter Madsen: 'Din lille luder'

Og med den anekdote er han tilbage med sin kritik af dagens flugtforsøg. Den gamle flugtkonges vurderer, at Madsens flugt virker ugennemtænkt. Det er desuden nødvendigt med hjælp fra folk uden for fængslets tykke mure, mener den tidligere flugtkonge.

- Han kommer ud, og så hopper han ind i en tilfældig bil med en mand, der ikke taler dansk.

- Han havde slet ikke behøvet at iscenesætte sådan en forestilling, vurderer Mogens 'Nivå' Pedersen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se mere video fra Peter Madsens flugtforsøg herunder: