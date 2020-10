Tidligere fransk præsident sigtet for at have modtaget penge fra Gaddafi

Tilbage i 2007 flød der millioner af euro mellem den daværende præsidentkandidat Nicolas Sarkozy og den mangeårige diktator i Libyen Muammar Gaddafi.

Det mener anklagemyndigheden, der fredag har sigtet Nicolas Sarkozy for at have modtaget ulovlig kampagnestøttefra Gadaffi.

Beløbene løber op i over 300 millioner danske kroner og kom i forbindelse med valgkampen 2007, hvor Sarkozy vandt.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Kufferter med kontanter

Nicolas Sarkozy var præsident fra 2007 til 2012, og lige siden han forlod posten, har ordensmagten haft en stor interesse for den 64-årige.

Rygterne om mulig ulovlig indblanding har klæbet til den tidligere præsident siden 2007, hvor en af Gadaffis sønner fortalte offentligt, at hans far havde støttet Sarkozy med adskillige millioner.

Politiet fattede dog tilsyneladende for alvor mistanke til eks-præsidenten i 2016, da Ziad Takieddin, en fransk-algerisk forretningsmand, sagde, at han leverede tre kufferter fyldt med kontanter til Sarkozys daværende kampagnechef Claude Guéant i 2006 og 2007.

Under mistanke i flere år

Sarkozy har tidligere været under mistanke for at have modtaget kampagnemidler ulovligt fra Liliane Bettencourt i forbindelse med valgkampen i 2007.

Nu afdøde Bettencourt var enearving til L’Oréal-imperiet og var frem til sin død verdens rigeste kvinde. I 2013 blev den tidligere præsident renset for anklagerne.

Få år senere - i 2018 - var den dog gal igen. Her blev Sarkozy sigtet for blandt andet korruption og ulovlig kampagnefinansiering.

Selv nægter den tidligere præsident alle beskyldninger i sagen.

Fredag nægter han endnu en gang at have beskidt mel i posen.

På Facebook skriver han blandt andet, at hans "omdømme er blevet smadret" af "sigtelser uden selv de mindste beviser".

