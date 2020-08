Tidligere hærchef sendes i fængsel for forsøg på magtmisbrug

Den tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen idømmes tre måneders ubetinget fængsel.

Dommen er mandag eftermiddag afsagt ved Vestre Landsret i Viborg.

Dermed skærper landsretten dommen fra byretten, hvor hærchefen blev idømt to måneders fængsel.

- Efter karakteren og grovheden af forholdene, der fandt sted over tre år, og under hensyn til tiltaltes meget betydningsfulde position, forhøjes straffen til tre måneder, siger retsformand Astrid Bøgh.

Hans-Christian Mathiesen blev sendt hjem i oktober 2018, da der opstod mistanke om, at han havde fremmet sin kærestes karriere i Forsvaret.

Forsvarsministeriets Auditørkorps iværksatte en undersøgelse, og i maj blev Mathiesen dømt i byretten.

Mens byretten dømte ham for magtmisbrug, så har landsretten kun dømt ham for forsøg på magtmisbrug.

Landsretten kan ikke med sikkerhed sige, at det alene var tiltaltes handlinger, der førte til, at hans kæreste blev optaget på en eftertragtet lederuddannelse, lyder det fra retsformanden.

Mathiesen findes også skyldig i at have forsøgt at misbruge sin stilling ved at have forsøgt at påvirke en oberst til at ansætte hærchefens kæreste i en ledig stilling som major.

Ligesom i byretten er Hans-Christian blevet frifundet for at have løjet for forsvarschef Bjørn Bisserup.

Hans-Christian Mathiesen er også blevet frifundet for grov pligtforsømmelse ved at have bedt sin sekretær og stabshjælper om at printe og tilskære nogle bryllupskort.

Landsretten finder ikke, at der er tale om pligtforsømmelse af en sådan grovhed, at det er strafbart efter den militære straffelov.

Mathiesen findes dog skyldig i grov pligtforsømmelse og overtrædelse af sin tavshedspligt ved at have givet kæresten adgang til hærchefens tjenstlige indbakke i Forsvarets e-mailsystem.

Auditør Claus Risbjerg mener, at landsretten med dommen sender et vigtigt signal.

- Vi skal kunne stole på de ansatte i det offentlige, og hvis man indtager en høj position, eksempelvis i Forsvaret, så er det vigtigt, at man ikke bryder reglerne.

Den dømte selv forlod retten umiddelbart efter domsafsigelsen.

Det var ikke umiddelbart muligt at spore en reaktion hos ham. Men hans forsvarsadvokat, Torben Koch, siger at han er 'dybt frustreret og dybt deprimeret'.

- Det var ikke, hvad han havde regnet med. Det var ikke, hvad jeg havde regnet med, siger Torben Koch.

Hans-Christian Mathiesen ankede byrettens dom med krav om frifindelse, mens auditøren ankede med krav om skærpelse.