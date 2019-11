Tidligere Herlufsholm-elev tiltalt: Gemte kæmpe sprængladning hos godsejer

Uddannet officer havde ifølge anklageskrift placeret en potentielt livsfarlig bombecocktail i en lade på det gods, hvor han boede under skoletiden på Herlufsholms Kostskole

Det smukke familieejede Petersgaard Gods på Sydsjælland er blevet centrum for en alvorlig kriminalsag.

Her er en 41-årig mand tiltalt for besiddelse af en omfattende mængde sprængstoffer, 'som efter deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade'.

Det fremgår af anklageskriftet mod manden, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Manden boede ifølge Ekstra Bladets oplysninger i en årrække på godset, mens han passede skolegangen på Herlufsholms Kostskole sammen med den daværende godsejers børn. De er stadig venner som voksne, og Anne Sophie Juel har overtaget driften af godset, som har været i familiens eje siden 1868.

- Det var ikke særlig rart. Der var tale om en fredet bygning, hvor jeg selv har boet i otte måneder. Jeg har ikke lyst til at tænke på, om jeg har boet nedenunder, mens det har ligget på loftet, siger den 39-årige kvinde til B.T.

Løsladt efter grundlovsforhør

Det var ifølge anklager Mariam Khalil en af godsejerens ansatte, som gjorde det uhyggelige fund af sprængstoffer på ejendommen.

- Det var under en oprydning, fortæller hun til Ekstra Bladet om fundet, som blev gjort 19. december 2017.

Politiet kunne dog ikke umiddelbart finde ud af, hvor sprængstoffet kom fra eller hvem det tilhørte, men på et tidspunkt viste efterforskningen ifølge Mariam Khalil i retning af den nu tiltalte.

Han blev 14. juni 2018 fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Nykøbing Falster med krav om varetægtsfængsling.

Her erkendte han ifølge Mariam Khalil besiddelsen, men ikke, at det skulle være strafbart efter straffelovens paragraf 192a om besiddelse af eksplosivstoffer under særligt skærpende omstændigheder.

Det forklarede manden, før dørene for resten af grundlovsforhøret blev lukket.

Dommeren valgte at løslade manden, som 7. november skal møde ved Retten i Nykøbing Falster tiltalt for den alvorlige forbrydelse ved:

'Uden politiets tilladelse og anerkendelsesværdigt formål, under særligt skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af 35 stk. 200 grams trotyl sprænglegemer, ca. 550 gram formbart sprængstof, ca. 55 m sprængsnor, 46 el-detonatorer og 30 stk. el-kanonslag'.

Kræver mere end fire års fængsel

Ifølge tiltalen transporterede manden den potentielt livsfarlige bombecocktail fra et ukendt sted til godset, hvor de var anbragt i to plastiksække på loftet i en lade.

Efter kostskoletiden har manden ifølge Ekstra Bladets oplysninger taget en militæruddannelse og var i 2013 premierløjtnant af reserven.

Anklageren vil forud for sagen ikke indvie Ekstra Bladet i, hvor eksplosivstofferne ifølge efterforskningen stammer fra.

Manden har ifølge anklageren fravalgt at lade sagen køre for et nævningeting og i stedet for en domsmandsret.

Hvor hård en straf, anklageren vil kræve, vil hun ikke oplyse, men da sagen først blev anlagt som en nævningesag, betyder det, at man fra anklagemyndighedens side har en forventning om en strafferamme på over fire år.

Den 41-årige mand ønsker ikke at kommentere sagen over for Ekstra Bladet.

Anne Sophie Juel bekræfter relationen til den gamle skolekammerat over for B.T. Ekstra Bladet har indtil videre uden held forsøgt at få uddybet sagen af godsejeren.