Tidligere IKEA-ansat efterforskes for million-fusk

En tidligere medarbejder i møbelhuset er anmeldt for at have overført store summer til sin egen konto

En tidligere kvindelig ansat hos IKEA i Taastrup er blevet politianmeldt og efterforskes for at have overført store summer til sin egen bankkonto.

Det bekræfter Københavns Vestegns Politi over for Ekstra Bladet.

Den formodede svindel blev ifølge Ekstra Bladets oplysninger anmeldt af møbelgiganten i forrige uge.

Medarbejderen har ifølge Ekstra Bladets oplysninger i løbet af en treårig periode overført kundekompensationer for samlet 1-1,5 mio. kroner til sig selv.

Politiet ønsker hverken at kommentere beløbsstørrelse eller andre detaljer om sagen på nuværende tidspunkt af hensyn til den igangværende efterforskning, siger kommunikationsmedarbejder Lars Andersen.

Heller ikke hos IKEA ønsker man at sige ret meget om anmeldelsen med henvisning til, at der er tale om en personalesag.

- Jeg kan bekræfte, at vi har haft en intern sag, som er blevet anmeldt til politiet, skriver corporate communication manager Tina Lindharth i en sms til Ekstra Bladet.

IKEA ønsker heller ikke at udtale sig om, hvordan den formodede svindel mere konkret kan være foregået, eller hvor stort et beløb den nu forhenværende medarbejder menes at have stukket i egen lomme.

- Vi ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, men kan oplyse, at ingen kunder er blevet berørt, siger Tina Lindharth.