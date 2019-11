Tidligere IKEA-ansat tilstår millionbedrageri

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 32-årig kvinde har tilstået, at hun som ansat i IKEA har begået databedrageri for over en million kroner.

Derfor er der i stedet for et anklageskrift blevet udarbejdet en såkaldt retsmødebegæring forud for et retsmøde, hvor der vil blive afsagt dom.

Af retsmødebegæringen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, fremgår, at kvinden 'for at skaffe sig eller andre vinding' i 44 tilfælde har 'ændret, tilføjet eller slettet oplysninger eller programmer til elektronisk databehandling, idet sigtede oprettede fiktive kundeordrer og efterfølgende annullerede disse og anførte egen bankkonto som modtagerkonto i forbindelse med annulleringen'.

Herved fik kvinden, som bor på den københavnske vestegn, udbetalt 1.324.984,20 kroner.

Har egen skønhedsvirksomhed

Bedrageriet er sket gennem en treårig periode fra februar 2016 til april 2019, da kvinden arbejdede hos den svenske møbelgigants afdeling i Taastrup.

Arbejdsgiveren politianmeldte hende ifølge Ekstra Bladets oplysninger i maj.

Knap en måned før hun blev politianmeldt, oprettede kvinden, en selvstændig skønhedsvirksomhed.

Kvinden er beskyttet af et navneforbud, og Ekstra Bladet er derfor afskåret fra at beskrive detaljer, der kan afsløre hendes identitet.

Ekstra Bladet har indtil videre forgæves forsøgt at få kvindens forsvarsadvokats bemærkninger til tilståelsen og det kommende retsmøde.

Ifølge retsmødebegæringen vil der blive nedlagt påstand om erstatning af blandt andre IKEA og en navngiven sikkerhedsmedarbejder.