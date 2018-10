Tidligere kollega til TV2: Britta hjalp Rigsrevision, når de var på kontrolbesøg

Hemmeligt pengeskab i gulvet: Britta købte smykker og juveler i Afrika

Ifølge sigtelsen mod Anna Britta Troelsgaard Nielsen har hun gennem 16 år svindlet Socialstyrelsen for 111 millioner.

På jobbet blev hun anset som en trofast kollega og sidste år fik hun Dronningens Fortjentstmedalje for 40 års tjeneste i det offentlige.

I dag undrer alle sig over, hvordan hun kunne tilrane sig de mange penge uden at blive opdaget - hvis altså sigtelsen holder vand.

Nu fortæller en tidligere kollega til TV2.dk, hvor respekteret og betroet den sigtede kvinde var.

Britta Nielsen arbejdede for eksempel tæt sammen med Rigsrevisionen, når de kom forbi Socialstyrelsen for at tage stikprøver af, om alt gik rigtig til med håndteringen af de mange milliarder.

Sigtet Britta hædret med medalje: 'Altid tjenstvillig, når der kræves en ekstra indsats'

- De (Rigsrevisionen, red) efterspurgte materialer på de forskellige sager. De tog for eksempel en ansøgningspulje. Så gennemgik de alle ansøgninger, der havde været til at sikre sig, at regelgrundlaget var korrekt. At der var hjemmel til at udbetale penge, og at pengene var udbetalt som de skulle. Så de tjekkede, at tingene var, så de skulle være. Og hun hjalp så med at finde sagerne frem, forklarer Ellinor Colmorten til TV2.dk.

Hun arbejdede sammen med Britta Nielsen fra 2012 til i år, men har aldrig bemærket noget usædvanligt ved den svindelsigtede kvinde fra Hvidovre.

- Hun var meget privat og snakkede ikke særlig meget om sit liv uden for. Men sådan er der jo nogle mennesker, der har det. Hun gik i ganske almindeligt tøj, og jeg kan ikke huske, at hun har haft smykker på overhovedet. Hendes tøj, sko og tasker var helt almindelige. Hun virkede overhovedet ikke ekstravagant. Ikke noget med dyre mærker overhovedet. Det lignede det, som alle andre gik i, siger Ellinor Colmorten til TV2.dk.

Ellinor Colmorten forklarer TV2.dk, at Britta Nielsen havde ansvar for at sende afslags- og tilskudsbreve af sted om ansøgningspuljerne. Den sigtede kvinde godkendte også regnskaber, når de blev sendt ind fra projekterne.

Sydafrikansk politi til Ekstra Bladet: Hvem er Britta Nielsen?