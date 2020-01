Tidligere kommunal topchef tiltalt for bestikkelse

En tidligere topchef i Aarhus Kommune er tiltalt for at modtage bestikkelse i form af gaver og sponsorater

Østjyllands Politi har rejst tiltale mod fire personer og to virksomheder i en sag om bestikkelse.

Den tidligere forvaltningschef i Aarhus Kommune Claus Pedersen er en af de tiltalte, skriver DR Nyheder, som har fået aktindsigt i sagen.

Han blev ifølge mediet politianmeldt af kommunen i 2017, fordi han angiveligt havde taget imod bestikkelse i form af gaver og sponsorater. Der er tale om golfrejser og koncertbilletter fra flere forskellige firmaer.

Han er desuden tiltalt for at få et firma til at betale et sponsorat på 217.000 kroner til en badmintonklub i Aalborg, hvor han selv sad i bestyrelsen, mens firmaet samtidig solgte maskiner til Teknik- og Miljø i Aarhus Kommune.

Østjyllands Politi har desuden tiltalt Claus Pedersen for mandatsvig, da de mener, at han har købt tøj på kommunens regning.

Mange sigtede

I alt er fire personer fra Nordjylland, Sønderjylland og Østjylland tiltalt samt to virksomheder fra henholdsvis Østjylland og Nordjylland, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De oplyser, at der i alt er ti punkter på anklageskriftet. Syv af dem omhandler bestikkelse og tre omhandler mandatsvig.

Der har undervejs været hel 19 personer og virksomheder sigtet i sagen, men flere af sigtelserne har politiet ladet frafalde, da de vurderede, at der ikke var tilstrækkelige bevis for, at der var tale om bestikkelse.

- Det har været en omfattende og kompleks efterforskning, hvor der er blevet gennemgået et meget stort materiale. Sagen har i flere omgange været forelagt statsadvokaten, fordi den også rent juridisk er kompliceret. Jeg er tilfreds med, at vi nu har et anklageskrift klar, så alle parter kan få en afklaring i retten, udtaler Jesper Rodkjær, der er specialanklager hos Østjyllands Politi, i pressemeddelelsen.

Datoen for retssagen er endnu ikke fastlagt.