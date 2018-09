Tidligere LTF-vicepræsident: 'Jeg har en dårlig smag i munden'

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet):

Retssal 27 var stuvende fuld på andendagen for retssagen mod tre toneangivende medlemmer af Loyal To Familia, der er tiltalt for at afstraffe en forhenværende bandebror. Ifølge politiet fordi den 25-årige tidligere vicepræsident i Aarhus-afdelingen ville forlade banden.

Ofret skulle fra morgenstunden afgive sin forklaring om, hvad der skete den aften i oktober i fjor, hvor overfaldet fandt sted. På begæring fra ofrets bistandsadvokat og sagens anklager valgte retsformanden at tømme retslokalet for både de tiltalte og tilhørere. Således var det kun pressen og de tilstedeværende politi- og fængselsbetjente, der overværede hans forklaring.

Uventet drejning

Da den tidligere vicepræsident tog plads i vidneskranken, tog sagen en uventet drejning.

- Han er en god ven. En god mand med et godt hjerte. Han var en af de første, jeg lærte at kende i København, forklarede den 25-årige om en af de tiltalte.

Der er tale om den person, der på dagen for overfaldet sendte en sms med en adresse, hvor ofret skulle møde op i København. Det er ikke politiets opfattelse, at han deltog i selve overfaldet, men det mener man, at de to med-tiltalte gjorde. Dem kaldte ofret sine gode venner.

De to har tidligere forklaret, at de forsøgte at stoppe overfaldet, hvor ofret blandt andet fik revet øret halvt af og brækket næsen. Den forklaring bekræftede den forhenværende vicepræsident og nægtede, at de tiltalte havde noget med overfaldet at gøre.

- På et tidspunkt kan jeg mærke, at en person tager om mig og trækker mig væk fra det tumult. De går imellem begge to, sagde han.

- Det sprøjtede ud med blod fra min næse. Det blødte helt vildt meget, sagde han som forklaring på, hvordan hans dna var kommet på de tiltalte.

Den tidligere vicepræsident nægtede, at overfaldet havde noget at gøre med, at han havde forladt LTF. Og han nægtede af princip at tale om banden.

- Jeg kan ikke se, at det har noget at gøre med, at jeg er blevet overfaldet i København. Med al respekt, jeg synes det er irrelevant, sagde han med tyk Aarhus-accent.

Uskyld

I slutningen af anklagerens afhøringen, satte den 25-årige en tyk streg under sine tidligere bandebrødres uskyld.

- Jeg skammer mig over, at de har siddet varetægtsfængslet på grund af mig.

- Jeg har en dårlig smag i munden, det har jeg. Det tager jeg på mig, sagde han.

Det fik anklageren til at fremlægge nogle vidneudsagn, der modsagde den forklaring. Og den 25-årige hævede stemmen i vidneskranken.

- Jeg føler mig krænket af det her. Tænker du på min sikkerhed, jeg skal ikke bruges som lokkemad til at få de tre dømt, sagde han direkte henvendt til anklageren.

Sagen fortsætter med dom senere på måneden.