Tidligere medlem af LA Ungdom dømt for voldtægt

Et tidligere medlem af Liberal Alliances Ungdom er onsdag ved Retten i Odense blevet idømt syv måneders betinget fængsel for voldtægt at et yngre partimedlem.

Det skriver DR.

Manden er desuden dømt til at betale 20.000 kroner i erstatning til offeret.

Den dømte har anket dommen.

Anklagen om voldtægt kom frem tidligere på året.

Her valgte flere anonyme kvindelige medlemmer adLiberal Alliances Ungdom at fortælle om grænseoverskridende seksuel adfærd og direkte krænkelser og overgreb ved flere arrangementer.

Opdateres ...

