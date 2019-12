Tidligere premierminister dømt til døden

Den tidligere pakistanske premierminister Pervez Musharraf er blevet dømt til døden ved et særligt retsmøde i hovedstaden Islamabad

Domstolen, der bestod af tre dommer, dømte Musharraf tirsdag for landsforræderi i en sag, som har verseret siden 2013.

Den 76-årige Musharraf er blevet dømt in absentia - det vil sige, at han ikke selv var til stede i retten.

Det skyldes, at han i øjeblikket er i Dubai, hvor han er i eksil for at undslippe straf. Han nægter selv anklagerne.

Eksgeneralen tog magten i 1999, da han væltede premierminister Nawaz Sharifs daværende regering. Han tjente som præsident fra 2001 til 2008.

Sagen drejer sig om, hvordan ekspræsidenten håndterede en situation i landet i 2007, da han indførte undtagelsestilstand i flere uger.

Han trak sig som præsident i 2008 for at undgå en rigsretssag. Det skete i forlængelse af ekspræsidentens beslutning om at indføre undtagelsestilstand.

Landets forfatning blev sat til side, og nationalforsamlingen blev afsat. Det samme skete med dommerne, der erklærede undtagelsestilstanden for ugyldig, da Musharraf forsøgte at forlænge sin tid som præsident.

Retssagen blev indledt i 2014, men den er gentagne gange blevet udsat. Blandt andet fordi Musharraf har haft smerter i brystet.

Musharraf har siden 2014 boet i London og Dubai. Han fik lov til at forlade sit land af medicinske årsager, og han er aldrig vendt hjem.

Han er den første ekspræsident i Pakistan, der bliver dømt for at have sat sig over loven.

Både i 2013 og 2018 forsøgte Musharraf at stille op til præsidentvalget i Pakistan, men en domstol i Pakistan afviste at lade ham deltage i valget.