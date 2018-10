Tidligere reality-deltager tiltalt: Svindlede for 65.000 kroner

En 32-årig mand, der tidligere har deltaget i reality-tv på landsdækkende dansk tv, skal tirsdag på anklagebænken i Odense.

Her sidder han tiltalt for at have svindlet en række personer for i alt 65.065 kroner.

Det viser anklageskriftet i sagen, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Den 32-årige er blandt andet tiltalt for i en periode mellem 17. maj 2016 og 25. juli 2017 at have solgt festival- og koncertbilletter til 12 forskellige personer, uden nogensinde at have været i besiddelse af en billet.

Han har derimod ifølge anklagemyndigheden taget imod penge fra de 12 personer, uden at de nogensinde har fået noget for pengene.

To kvinder på to uger

Derudover er han tiltalt for i to tilfælde at have svindlet kvinder for større pengebeløb.

I det første tilfælde lykkedes det den tidligere reality-stjerne at franarre en kvindelig bekendt 14.500 kroner.

Det skete ifølge anklageskriftet i perioden fra den 15. til den 16. august 2017 ved at han fremsendte en falsk kvittering, der viste, at den tiltalte havde overført 15.000 kroner til den kvindelige bekendte.

Herefter bad han kvinden overføre samlet set 14.500 kroner til to andre parter, der herefter hævede pengene og afleverede dem til eks-realitydeltageren.

Anklage: Svindlede sig til kasinotur

Ni dage senere var den 32-årige ifølge anklageskriftet på spil igen.

Denne gang lykkedes det ifølge anklageskriftet manden i perioden fra den 25. august til 20. september at svindle en anden kvindelig bekendt for et beløb på ikke mindre end 30.000 kroner.

Tiltalte formåede ifølge anklageskriftet at overtale kvinden til at betale for blandt andet tøj og en kasinotur. Det skete under løfte om, at tiltalte senere hen ville betale pengene tilbage.

Foruden det brudte løfte om tilbagebetaling, mener anklagemyndigheden, at den tidligere realitydeltager brugte kvindens kontooplysninger til at betale for spil på nettet.

Skærpende omstændigheder

Anklager hos Fyns Politi Maria Tripsen vil ikke før sagen begynder ved byretten i Odense tirsdag fortælle, hvilken straf hun går efter til tv-figuren.

- Jeg kan ikke kommentere, hvilken straf jeg går efter før retsforhandlingerne er begyndt. Men jeg mener, der er tale om skærpende omstændigheder. Både på grund af mængde og omfanget af bedragerierne, men også på grund af omstændighederne, hvorved nogle af forholdene ifølge vores opfattelse er begået, siger Maria Tripsen, der ikke ønsker at uddybe yderligere.

Den 32-årige er tidligere dømt for bedrageri, men han har afsonet sin seneste dom, hvorfor han op til retssagen ikke sidder fængslet.