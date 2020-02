Tidligere rockerpræsident frifundet

En tidligere lokalpræsident i Bandidos blev først dømt for at have beordret et drabsforsøg - nu er han frifundet

En tidligere præsident for et Bandidos-chapter på Sjælland blev i første omgang dømt for at have beordret et drabsforsøg og fik 11 år og seks måneders fængsel for det.

I dag har Østre Landsret efter ankesagen pure frifundet manden for drabsforsøget.

Det oplyser forsvarsadvokat Jesper Storm Thygesen til Ekstra Bladet.

Det var natten til 13. november 2017, at to maskerede mænd trængte ind i en lejlighed i Næstved. Her boede en 25-årig hash-sælger fra Satudarah. Hash-sælgeren blev skudt seks gange i arm, ben og mave. Han var en overgang i livsfare, men overlevede.

En mand blev dømt for at have udført drabsforsøget, mens den 36-årige tidligere Bandidos-præsident Kristian Beck Hansen, der i rockermiljøet kendes som 'Biggie', af Retten i Næstved blev dømt for at have foranlediget og tilrettelagt drabsforsøget.

Men det er den dom, som et enigt nævningeting i Østre Landsret nu har omstødt.

'Biggie' havde i forvejen en dom for hash-handel på to et halvt års fængsel, der anses som udstået.

'Biggie' blev løsladt på stedet og forlod retten sammen med sin familie, der har fulgt sagen, oplyser hans advokat.

- Min fornemmelse har hele tiden været, at det var en dårlig sag, de havde mod ham. Man kan tænke sig, at når en tidligere præsident i Bandidos tiltales for drabsforsøg, så ligger der en vilje til, at man gerne vil dømme, men det gjorde man heldigvis ikke i landsretten, siger advokaten.

Bandidos-præsident skal 14 år i fængsel for drabsforsøg