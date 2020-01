Tidligere sigtet i drabssag: - Jeg ville bare væk

Mens den tiltalte pegede på andre, vendte en af de tidligere sigtede i sagen om drabet på Lorenz Matras og knivoverfald på tre andre unge mænd nytårsnat sidste år pegefingeren mod den 19-årige som den eneste, der havde en kniv den fatale nat.

Vidnet, der har to små døtre og to forretninger, kunne dog ikke huske mange detaljer fra aftenen, men han bekræftede sin tidligere forklaring, om, at han så den nu tiltalte ramme personen, som må formodes at være Lorenz Matras, i maveregionen med en kniv.

Han hørte desuden den nu tiltalte råbe, 'jeg stikker ham ned eller lignende'. Han kunne dog ikke sige nærmere hvor og hvornår i forløbet, det skete.

Lorenz Matras blev stukket ihjel nytårsnat sidste år. Privatfoto

Optakt til drab filmet

Der var ikke just hjertelige følelser mellem vidnet og den tiltalte. Da vidnet trådte ind i retssalen, og gennem hele afhøringen var der ingen øjenkontakt med tiltalte, og den tiltalte fremstod lidt nervøs.

Vidnet forklarede, at de ikke kender hinanden så godt, fordi der var ti års aldersforskel mellem dem, men de kommer begge fra Kokkedal.

Han vurderede, at han stod et par meter væk, da personen blev ramt af kniven, og han så ham stå og dingle lidt, og det gjorde ham så bange, at han løb fra stedet og hen til sin sorte Audi og kørte væk mod Kokkedal. Med i bilen var tiltalte og to andre.

Retsformanden stillede det oplagte spørgsmål, hvorfor han tog manden, som han lige havde set stikke med en kniv, med i bilen.

- Det gik så hurtigt. Jeg var så frustreret. Folk hoppede ind i min bil. Hvis jeg kunne lave det om i dag, så havde jeg smidt ham ud af min bil for længst. Men desværre så kørte vi sammen.

- Jeg skulle bare derfra. I starten vidste jeg ikke, at han var med i bilen. Jeg ville også rigtig gerne smide ham af. Men jeg ville bare væk. Jeg var ret rystet over situationen, sagde han.

Han var bange over, at han skulle være væk fra sine døtre, og at det skulle gå ud over hans forretninger.

Anklageren spurgte, hvordan han havde det i dagene efterfølgende, da han fandt ud af, at der var en, der var blevet dræbt.

- Meget dårligt over at jeg har været til stede, hvor der er sket sådan noget grimt.

På spørgsmålet om, hvorvidt han overvejede at gå til politiet, svarede han:

- Ja. Men jeg var bange. Virkelig bange for det hele. Jeg har to små piger derhjemme. Der er mange tanker i hovedet.

Anklageren sagde til ham, at den tiltalte ved dagens retsmøde havde forklaret, at både vidnet og en anden havde sagt i bilen på vej væk fra stedet, at de havde stukket en ned.

Det fik vidnet til at sætte sig op i stolen og sige: - Det har jeg ikke.

Sagen fortsætter 15. januar. Der er afsat otte retsdage i sagen. Blandt andet er den unge mand fra Lorenz Matras' venneflok, der overlevede livstruende knivstik, tilsagt som vidne. Han skulle være kommet allerede på første dag, men var forhindret.

