Tidligere skotsk leder afviser sexovergreb

Skotlands tidligere førsteminister Alex Salmond er pludselig kommet i vælten, efter at han er blevet mistænkt at have begået overgreb på kvinder.

Han blev anholdt torsdag, og torsdag eftermiddag var han for en dommer i Edinburgh, den skotske hovedstad, ved domstolen Edinburgh Sheriff Court.

- Jeg er uskyldig i enhver kriminel handling, siger han uden for retten.

- Jeg tilbageviser absolut disse påstande om kriminalitet, og jeg vil forsvare mig til det yderste i retten. Jeg vil gerne sige en hel masse mere, men jeg må følge rettens regler, og det er i retten, jeg vil fremlægge min sag, siger Salmond.

Han er ifølge de internationale nyhedsbureauer sigtet for to tilfælde af forsøg på voldtægt og ni tilfælde af sexovergreb.

Ifølge britiske aviser skal overgrebene være foregået i 2013.

Alex Salmond var førsteminister i Skotland fra 2007 til 2014 og partileder for partiet SNP, da skotterne i 2014 skulle stemme om selvstændighed fra Storbritannien.

Her kæmpede Salmond for at få Skotland løsrevet fra den britiske union. 55 procent af vælgerne valgte dog at stemme for at blive.

Efterfølgende trådte Alex Salmond tilbage. Han blev afløst på sin post af Nicola Sturgeon.

Sagerne har tilsyneladende været kendt i partiet, og håndteringen af dem har ført til kritik af den nuværende skotske regering under SNP's ledelse.

Flere medlemmer af det skotske regionalparlament ønsker at undersøge, hvorvidt Nicola Sturgeon har givet sin tidligere mentor Salmond en favorabel behandling.

Blandt andet er medlemmer af parlamentet utilfredse med, at Sturgeon har talt flere gange med Salmond om anklagerne, før de blev offentligt kendt.

Hendes regering har også været tvunget til at erkende, at dens egen undersøgelse af sagen ikke har været upartisk. Regeringen har derfor beklaget, at den tidligere har forsøgt at undersøge sagen internt i stedet for at melde det til politiet.