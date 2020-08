Tidligere toppolitikers søn i retten for pædofili

Midaldrende mand tiltalt for at have befølt to børn

RETTEN I HELSINGØR (Ekstra Bladet): En tidligere dansk toppolitikers søn er tiltalt for at have andet seksuelt forhold end samleje med to mindreårige piger.

Sagen har tidligere været behandlet ved byretten, hvor en domsmandsret idømte ham to års ubetinget fængsel.

Sagen blev anket til landsretten, hvor man fandt, at en af domsmændene havde været inhabil, hvorfor sagen blev sendt tilbage til byretten, hvor den altså atter er for fredag.

Overgrebene fandt ifølge anklageskriftet sted utallige gange i perioden fra august 2016 til oktober 2018. Ifølge anklagemyndigheden blandt andet på den tiltaltes adresse i Nordsjælland og på ski- og bådferier i udlandet.

Ofrene er ifølge tiltalen familiemedlemmer til en person, som var nærtstående til den nu tiltalte.

Var fængslet

Af anklageskriftet fremgår det, at manden ved udnyttelse af sin fysiske og psykiske overlegenhed har befølt pigerne. Både uden på og inden for tøjet.

Pigerne var henholdsvis syv og 11 år, da overgrebene ifølge anklageskriftet først fandt sted.

Både pigerne og den tiltalte er beskyttet af et navneforbud, og et grundlovsforhør mod ham i sin tid blev afholdt for lukkede døre. Manden blev dengang varetægtsfængslet i en periode forud for den første retssag, hvor der faldt dom i sommeren 2019.

Dengang blev han kendt skyldig i at have overtrådt straffelovens paragraf 216, der omhandler andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 12 år. Derudover blev han dømt for blufærdighedskrænkelser. For overtrædelserne lød straffen på to års ubetinget fængsel.

Den tiltalte afviste over telefonen forleden venligt at tale med Ekstra Bladet. Han mødte fredag morgen op i retten med en pårørende og satte sig ved siden af sin forsvarsadvokat, Karoline Normann.

Den tiltalte har tyndt gråt hår, er solbrun, og var velklædt i mørkeblå jeans, lyseblå skjorte, mørk pullover og sorte lædersko.

Han virkede fattet og lyttede uden at fortrække en mine til anklager Susanne Kjølhedes oplæsning af anklageskriftet.

Delvis erkendelse

Herefter meddelte den tiltalte via sin forsvarer, at han erkender sig delvist skyldig i forholdet om blufærdighedskrænkelse, hvad angår den dengang 11-årige pige.

- Men under nogle andre omstændigheder, end det, der er refereret i tiltalen, sagde Karoline Normann, som tilføjede, at hendes klient nægter sig skyldig i resten.

Der er afsat tre dage til retssagen, som igen behandles af en domsmandsret.

Den var ikke sat, da retsmødet skulle til at gå i gang, da en af domsmændene manglede. Det lykkedes dog retten i al hast at finde en afløser, så retsformand og de to dommere efter nogen forsinkelse kunne tage plads i retssal C.

Forinden underkastede dommer Mikael Friis Rasmussen efter eget udsagn domsmændene en habilitetstest, som de altså bestod.

- Domsmændene er habile og i stand til at behandle denne her sag, lød det fra retsformanden med slet skjult reference til miseren med den inhabile domsmand fra første ombæring af straffesagen.

Beskyttelse af piger

Karoline Normann havde forinden gjort domstolen opmærksom på, at man ikke skulle risikere at finde domsmænd fra cirkler omkring sagens implicerede.

Dem bliver der fra de forskellige sider af parterne gjort meget for at beskytte.

På vegne af de to piger er advokat Jakob Buch-Jepsen mødt op. Han havde på forhånd anmodet om, at afhøringen af dem, som sker via videolink, skulle ske bag lukkede døre.

Det mente Karoline Normann også skulle gælde den tiltaltes forklaring med henvisning til, at pressens omtale kunne medføre unødig krænkelse. Det bakkede bistandsadvokaten op om, og trods Ekstra Bladets protest fulgte dommeren begæringen af hensyn til sagens ofre.

I sin tid blev manden udover den ubetingede fængselsstraf pålagt sexologisk og psykiatrisk behandling og erstatning på henholdsvis 15.000 og 40.000 kroner til de to piger.

Jakob Buch-Jepsen, som også var bistandsadvokat ved den første byretssag, ønskede fredag ikke at kommentere, hvad han vil kræve i erstatning til sine klienter denne gang.

Ekstra Bladet følger sagen.