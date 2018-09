Til både sygdom og sjov: Danmark lægger jord til Nordens største cannabis-messe

Hamp og cannabis er langt fra kun noget for skumle, hætteklædte typer i Christianias Pusher Street. Det er ligeledes en boomende branche i stor vækst.

Og handler det ikke om den illegale side af sagen med bande-hash og organiseret kriminalitet, men derimod om helt igennem lovlydige og af staten beskattede produkter.

Gennem de seneste dage er nordens første cannabis-messe blevet holdt i Bella Center. Og selvom det udenfor ind imellem lugtede af sødlig og forbudt røg, så var selve messen fuldstændig legitim.

– Jeg har arrangeret messen, så mine venner fra cannabis-industrien rundt om verden kan komme og opleve vores dejlige land, fortæller Kodr ’Cutter’ Mehri, fri hash-aktivist, og som gennem en årrække samtidig har forsøgt at sætte fokus på hvad man ellers kan bruge hampeplanten til.

Kodr 'Cutter' Mehri er manden bag cannabis-messen. Foto: Kenneth Meyer

– Så kan de komme og opleve, hvad Danmark har at byde på - ikke mindst vores fede cannabis-kultur, fortæller han.

Han tilføjer at alt, der forhandles på messen, er lovligt.

North Grow, hedder messen med henvisning til hjemmedyrkning af cannabis. Og netop salg af frø er netop, hvad en god del af messens deltagere gør sig i.

En af frøhandlerne er Alexander Lazich fra Slovenien, der har gjort sig i cannabisfrø i godt ti år. Med sig har han et udvalg på godt hundrede forskellige frøtyper, fortæller han.

– Gennem de senere år er det eksploderet, fortæller han med et smil.

Han beretter, hvordan der er en kæmpe interesse for frø. Det gælder både dem med et højt indhold af det psykoaktive stof, THC, der gør brugeren påvirket, men det gælder også dem med et højt indhold af CBD, der anvendes medicinsk til blandt andet smertedæmpning.

Han præsenterer sig som 'Congo', og han fortæller, at han er for at snuse til, hvad messen har at byde på.

Også denne del er der interesse for på messen. Længere inde på området har en privatpraktiserende læge slået en bod op, hvor han forklarer interesserede om, hvordan han anvender cannabis i sine behandlingsformer.

Det gælder blandt andet smerter, angst og depression.

Interessen for, hvad han har at byde på, er stor. Der er en kø mennesker ved hans bod, der venter på at få en snak. De fleste er lidt ældre personer den pænt klædte kategori.

Midt i det hele står en skaldet fyr.

– Congo, præsenterer han sig.

– Jeg synes, det er spændende, det her. Jeg er gammel ryger, så jeg kan ikke helt slippe kulturen. Men jeg synes også kommet for at høre mere om CBD, og hvad det kan bruges til ved behandlinger og sådam siger han.

Leoh Alexandar og Emma Peterson medsamt børn. Til næste år flytter de til Zimbabwe.