Tilde trukket i døden af knallertkører

- Det var en dybt chokerende oplevelse for mine svigerforældre. De er ældre mennesker, og det var frygteligt for dem at se, hvordan deres elskede hund blev trukket efter knallerten.

Anni Andersen fra Horsens fortæller om en rystende episode, som hendes svigerforældre oplevede fredag.

Svigerforældrene selv er for chokerede til at berette om, hvordan deres lille chihuahua, Tilde, mistede livet på brutal vis.

- Jeg står frem, fordi jeg gerne vil have fundet knallertkørerne. De skal straffes for deres hensynsløse kørsel, fastslår Anni Andersen overfor Ekstra Bladet.

Gav den gas

Tilde blev dræbt, da hun sammen med sine ejere befandt sig udenfor en cafe ved den lille brostensbelagte gade Fugholm i Horsens.

- Pludselig kommer to knallertkørere farende med høj hastighed. Det er slet ikke tilladt at køre gennem gaden. Derfor råber min svigerfar til dem, at de skal sætte farten ned. Men de vælger i stedet at give den ekstra gas, beretter Anni Andersen.

Det lykkedes den ene knallertkører at undvige den ældre mand. Men den anden knallertkører blev viklet ind i Tildes hundesnor.

- Snoren - en såkaldt flexline - blev rykket ud af min svigerfars hånd. Knallertkøreren fortsatte kørslen, mens Tilde blev trukket hen ad vejen efter ham. Jeg vil tro, at hun blev trukket 10-20 meter, før linen knækkede.

Anni Andersen vil have gerningsmændene bag den hensynsløse kørsel straffet. Hun har derfor meldt sagen til politiet. Privatfoto

Kunstigt åndedræt

De to knallertkørere forsvandt fra stedet.

I første omgang så det ud som, at Tilde ville overleve den hårdhændede medfart.

- Hun rejste sig selv op, men hun så noget fortumlet ud. Men på vejen ud til dyrehospitalet døde hun af indre kvæstelser. Min svigermor forsøgte at give hende kunstigt åndedræt, men der var ikke noget at gøre.

Anni Andersen har på Facebook efterlyst vidner og folk, som kender de to knallertkører. Hun har også meldt sagen til Sydøstjyllands Politi.

- Jeg tror sådan set ikke, at knallertkøreren kørte ind i snoren med vilje. Men de unge skal straffes på grund af deres opførsel. Det kunne jo lige så godt have været et barn, som blev ramt. Jeg har hørt om andre tilfælde, hvor de unge på knallerter og scootere racer ned gennem den smalle gade, så forældre og børn må springe for livet.

Den dejligste hund

Anni Andersen fortæller, at ikke mindst hendes svigerfar er hårdt ramt efter uheldet.

- Han har i forvejen haft det svært psykisk. Tilde var hans et og alt og en stor trøst, når han havde det svært. Hun var den dejligste lille hund. Altid glad og sjov - og slet ikke aggressiv, som denne hunderace ellers godt kan være.

Vagtchef John Skjødt , Sydøstjyllands Politi, bekræfter, at politiet har modtaget en anmeldelse af sagen.

- Vi begynder efterforskningen mandag. Blandt andet skal vi have undersøgt, om der er noget videomateriale fra området. Vi har ingen konkrete gerningsmænd, som vi mistænker for øjeblikket, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.