Tilfældig cyklist overværede drab på radiovært

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG: Video-overvågning og telemast-oplysninger synes at være anklagemyndighedens væsentligste materiale i sagen om drabet på den tidligere bandeleder, Nedim Yasar.

Det er kommet frem ved dagens retsmøde, hvor anklageren, Jens Povlsen, har forelagt sagen, hvor to mænd på 25 og 26 er tiltalt. begge nægter sig skyldige.

De tiltalte er begge etnisk danske. Den ene har glat tilbagestrøget hår, mens den anden har fuldskæg og halvlangt, krøllet hår, og er iført lys sweater.

Nedim Yasar var på drabstidspunktet medvært i radioprogrammet Politiradio på Radio24Syv, og 19. november deltog han i en reception for bogen 'Rødder', der handler om hans fortid som kriminel på den Københavnske Vestegn.

Under forelæggelsen har anklageren gjort rede for sagen:

- 19. november kl 19.38 indgik der anmeldelse om, at der var blevet skudt på Hejrevej.

- Da man kom frem, fandt man en person siddende i en bil. Personen var ramt af skud i hovedet.

- Der blev forsøgt førstehjælp, men hans liv stod ikke til at redde. Dagen efter afgik han ved døden på hospitalet, forklarede anklageren.

Han beskrev derefter, hvordan et vidne dagen efter meldte til politiet, hvor han forklarede, at han cyklende på Hejrevej, og bag sig hørte et brag. Da han vendte sig om, så han en mand skyde.

Video-overvågning påviser, at der kom en blå VW Passat kørende med en lygtefejl. Bilen stoppede op på en p-plads et lille stykke fra gerningsstedet, og person forlod bilen, forklarer anklageren.

Et stykke tid senere så man ham komme tilbage og sætte sig ind i bilen, hvor han snakkede kort med cahufføren.

Derefter forlod han bilen igen. Kort efter kom han løbende tilbage til bilen.

- Efter at have sammenholdt video-overvågningen med vidnerne, så er det politiets opfattelse, at denne mand er gerningsmanden, forklarede anklageren.

Sammenlagt er der tale om et forløb på 17 minutter.

Han gjorde derefter rede for, at den blå VW Passat er indregistrereret i den ene tiltaltes navn. Sammenholdt med teleoplynsinger har man konkluderet, at de to tiltalte var på gerningsstedet det pågældende tidspunkt.

MS har erkendt, at det er hans bil, og at han var på den pågældende p-plads. Men han var der for at købe piller. Han husker ikke, hvem den anden person er.

Den anden tiltalte, AF, husker ikke hvad han lavede den pågældende aften, fordi der ikke skete noget synderligt.