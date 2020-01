Tilfældig fandt nyfødt baby i busk

Mystik om fund af spædbarn i tysk by - hvor er forældrene til nyfødt?

En tilfældig forbipasserende i den midttyske by Rüsselsheim gjorde tidligt lørdag aften et grufuldt fund. I en busk tæt på en mindre flod lå et nyfødt barn, der var viklet ind i noget stof, fortæller Bild.

Barnet var i live, men afkølet, og blev hurtigt bragt på hospitalet. Her lykkedes det personalet at få rettet op på den lille drengs temperatur, og barnets tilstand er nu stabil.

Var der gået bare et par timer mere, ville spædbarnet formentlig være frosset ihjel, fortæller en politi-talsmand til Bild.

Politiet er på bar bund i sagen. Hvem er forældrene, og hvorfor lagde man barnet fra sig kort efter fødslen?

Dette er de altovervejende spørgsmål, som myndighederne nu forsøger at får klarlagt.