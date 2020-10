Tilfældig hoppede i havnen med syvårig: Reddet af 18-årige Henrik

Fuldstændig ud af det blå hev en fremmed mand i midten af 20'erne torsdag eftermiddag en blot syvårig pige med i det blot 12,7 grader kolde vand i Nyhavn.

Det bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet.

- Det, vi kan sige ud fra vidner og videoer, er, at manden tilsyneladende umotiveret løfter pigen op, går hen til havnekanten og springer ned i vandet med pigen i favnen, siger vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard.

Vandet var fire meter dybt og kun 12,7 grader varmt og dermed potentielt livsfarligt. Heldigvis var hjælpen tæt på.

- En ung mand handler hurtigt. Han springer i og får fat i pigen med den ene arm. Med den anden hånd får han faktisk også fat i manden, og så gelejder han dem begge to ind til kanten, hvor andre hjælper dem op, fortæller Jesper Bangsgaard.

Han oplyser videre, at den mand, som sprang med pigen i havnen, efterfølgende er blevet anholdt og tvangsindlagt på psykiatrisk afdeling.

Hørte råb om hjælp

Redningsmanden var 18-årige Henrik Nørr. Han sad og spiste med sin kæreste på en restaurant i Nyhavn, da de pludselig hørte råb om hjælp.

En mor råbte, at hendes syvårige datter lå i det kolde vand, og resolut sprang Henrik Nørr op fra sin plads og hen til moderen.

- Da jeg kommer over og ser pigen i vandet, er jeg klar over det skal gå stærkt. Jeg har kun et i tankerne, ned i vandet og få fat på hende, fortæller Henrik Nørr til Hovedstadens Beredskab, der har beskrevet episoden i et opslag på Facebook.

Har muligvis reddet hendes liv

Henrik Nørr, der er frivillig og tidligere brandkadet i ungdomskorpset i Hovedstadens Beredskab, hoppede resolut i vandet.

Det fortæller indsatsleder ved Hovedstadens Beredskab Tim Ole Simonsen til Ekstra Bladet.

- Når en syvårig pige ligger i vandet i Nyhavn, er hun i livsfare, så han har muligvis reddet hendes liv, siger Tim Ole Simonsen.

- Han har vist, hvad en sand redningsmand er, og fortjener stor ros for sin indsats.

Ifølge indsatslederen nåede Henrik Nørr hverken at tage sko eller jakke af, før han hoppede i vandet.

Våd og kold

Pigen nåede ikke at få nogen fysiske skader.

- Hun har været både våd og kold, men var uskadt, da hun kom op på land. Efterfølgende blev de tilset af en ambulance, fortæller Tim Ole Simonsen.

Ekstra Bladet har været i kontakt Henrik Nørr, der ikke ønsker at kommentere den voldsomme episode. Han har dog givet Ekstra Bladet lov til at citere fra Hovedstadens Beredskabs Facebook-opslag.

Indstilles til dusør

Hos Københavns Politi er Jesper Bangsgaard også imponeret over Henrik Nørrs indsats.

- Vi vil virkelig gerne rose ham. Han handlede hurtigt og gjorde et slot stykke arbejde. Vi vil nu indstille ham til den dusør.

Den anholdte vil blive fremstillet - formentlig in absentia - senere i dag, hvor han vil blive sigtet efter straffelovens paragraf 252 for at forvolde fare for en persons liv eller førlighed.

Manden er i forvejen sigtet for vold ved to andre episoder den seneste måned - blandt andet mod en ansat i Københavns Lufthavn.