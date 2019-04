Tilfældigt café-møde førte til skud

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Det var et tilfældigt møde mellem to rivaliserende bandegrupperinger på en café ud til vandet i Rungsted i Nordsjælland, som førte til det skyderi, der lørdag aften kostede en ung mand livet og sårede fire på Rungsted Strandvej.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Den afdøde var 20 år, mens de sårede er i alderen 20-27 år, oplyser Nordsjællands Politi. 14 mænd i alderen 20-32 er anholdt efter skyderiet. Deres forbindelse til skyderiet er dog endnu uvis, og det er politiet i færd med at undersøge.

Flere personer blev anholdt ved gerningsstedet umiddelbart efter skyderiet. Deres forbindelse til skudepisoden er endnu uvis. Foto: Kenneth Meyer

Håndgemæng

Mødet mellem de to grupperinger førte ifølge Ekstra Bladets oplysninger i første omgang til håndgemæng. På et tidspunkt blev der hentet våben, og der blev siden afgivet skud.

De to grupperinger er ifølge Ekstra Bladets oplysninger fra henholdsvis Nivå og Kokkedal.

Begge har tidligere været del af den nu forbudte bande Loyal To Familia (LTF), men skikkelser fra Kokkedal-grupperingen valgte på et tidspunkt at søge over til rockerklubben Hell's Angels.

Dette skal have dannet grobund for en utilfredshed parterne imellem.

Politiet var massivt til stede i området efter skyderiet. Foto: Kenneth Meyer

Politiet modtog anmeldelsen om skyderiet klokken 18.02, og de har efterfølgende været talstærkt til stedet i området, hvor de har ledt efter spor og mulige gerningsmænd til skyderiet, som altså fandt sted et umiddelbart tilfældigt sted blandt nogle af landets dyreste adresser.

- Det er ganske uacceptabelt, at der en lørdag aften på et sted og et tidspunkt, hvor der er mange mennesker ude for at nyde weekenden, sker sådan en hændelse, lød det lørdag aften fra politiinspektør Lau Thygesen på et pressemøde.

'En salve af skud'

Et af vidnerne til episoden er den 46-årige forfatter og debattør Jakob Olrik:

- Jeg kommer kørende i en taxa, og vi bliver holdt ind. Der er et meget stort politiopbud og tre-fire ambulancer. Der render en syv-otte gangster-typer rundt og er meget ophidsede. Så gik jeg ind mellem to stisystemer og kunne se, at der var politi med skudsikre veste, automatvåben og hunde, der gennemsøgte området. Det virkede som om, de ledte efter nogen, siger han.

Foto: Kenneth Meyer

De fire personer, der blev såret i skyderiet, er ifølge politiet alle uden for livsfare. To af personerne fik kun mindre skader, mens de andre lørdag aften var under behandling på sygehuset.