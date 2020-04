Tilfredse betjente patruljerer ved landets byggemarkeder

Det er palmesøndag, og solen står højt på himlen.

En perfekt dag at bruge på havearbejde og byggeprojekter. Og en dag med mulighed for mange kunder i landets byggemarkeder og havecentre.

Formentlig derfor har politiet søndag valgt at patruljere netop de steder, som gør-det-selv-folket sædvanligvis opsøger på en solbeskinnet forårsdag.

I disse tider med udbrud af coronavirus går det ikke, at mange mennesker samles de samme steder. Og det har langt de fleste forretninger og kunder tilsyneladende forstået, lyder det fra landets politikredse.

På Twitter skriver Fyns Politi:

- Fyns Politi har i løbet af formiddagen ført tilsyn med en del byggemarkeder og havecentre, hvor vi har konstateret, at kunderne har været rigtig gode til at efterkomme myndighedernes anvisninger i forbindelse med corona.

- Bliv endelig ved med det.

Samme toner lyder fra Københavns Vestegns Politi.

- Vi har hele dagen i stort omfang besøgt havecentre og byggemarkeder i politikredsen. Der har været mange kunder, men både forretninger og kunder er rigtig gode til, at der holdes den fornødne afstand.

- Så flot og hold endelig fast i det, skriver vagtchefen på Twitter.

Andre politikredse, der roser borgerne for deres lydighed i byggemarkeder, havecentre og på genbrugspladser, er Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Københavns Politi, Østjyllands Politi og Syd- og Sønderjyllands Politi.

Sidstnævnte har dog også sendt en varsel ud om kødannelse ved genbrugspladser i politikredsen:

- Skal du ud at køre, så planlæg din rute udenom veje ved genbrugspladserne. Mange har valgt at holde deres søndag i kø på stedet.

- Patruljerne er bedt om at holde vejene åbne - om nødvendigt ved at sende folk væk, lød det tidligere søndag fra Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Ligesom store dele af det øvrige samfund har landets genbrugspladser været lukket ned for at mindske smitte med coronavirus. Men siden tirsdag har det igen været tilladt for en stor del af genbrugspladserne at holde åbent.