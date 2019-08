Tilskuere i chok: Her svigter faldskærm

Enten havde Gud en finger med i spillet, eller også var der tale om helt utroligt held, da en faldskærmsudspringer overlevede, da hans faldskærme svigtede under et udspring i det sydlige England.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Uheldet skete ved et show arrangeret af faldskærmsgruppen Tigers Army Parachute Display Team 16. august.

De forfærdede tilskuere kunne blot se til, da faldskærmsudspringeren udløste sin faldskærm, men blev ved med at rotere i luften i høj fart i stedet for at dale roligt mod jorden.

Ganske mirakuløst slap han dog med overfladiske skrammer.

Prøvede at hjælpe

Udspringet er blevet filmet af 35-årige Daniel Blockside, og til The Sun siger han, at han så udspringsshowet med sin familie.

- Da vi så, at han styrtede ned, skyndte vi os at se, om vi kunne hjælpe, men der var allerede nogen, der tog sig af ham, fortæller han til The Sun.

- Sådan som han faldt, er jeg overrasket over, at han ikke brækkede benene.

I et opslag på Facebook takker faldskærmsgruppen både publikum og beredskabet for deres reaktion.

'Vi vil gerne sige tak til det lokale politi og St. Johns Ambulance Service, der arrangerede en hurtig og effektiv respons. Og til slut vil vi gerne takke publikum for deres bekymringer og venlige hilsner,' skriver de og forsikrer i samme ombæring at udspringeren er i god behold omstændighederne taget i betragtning.