Tilstår blodigt drab på 28-årig: - Han truede med at voldtage min kæreste

- Han truede med at voldtage min kæreste - eller at få nogle andre til at gøre det.

Sådan forklarede den 23-årige tidligere bokser Martin Cuadros Kjeldsted i dag i Retten i Glostrup om motivet til et blodigt knivdrab på en 28-årig i Søborg d30. oktober sidste år.

Den 28-årige blev stukket i sin lejlighed på Søborg Hovedgade med 13 alvorlige knivstik fra en 19 centimeter lang køkkenkniv Han fik også andre knivstik, blandt andet afværgelæsioner.

Han flygtede dødeligt såret ud af lejligheden, men faldt om foran hoveddøren og var død. Ifølge retsmødebegæringen blev han dræbt med knivstik i brystpartiet, ryggen og ansigtet. Drabsvåbnet var hans egen køkkenkniv.

Martin Cuadros Kjeldsted tilstod uden forbehold og blev idømt 12 års fængsel. Han har taget betænkningstid med hensyn til at anke straffen.

Liget af den dræbte bæres til rustvognen, da politiets undersøgelser på gerningsstedet er færdige. Foto: Mogens Flindt

Den tidligere bokser havde i en længere periode købt kokain af den 28-årige og skyldte ham 8000 kr. Men han kunne ikke betale og håbede, at han kunne tale sig til rette med pusheren.

Ven til knivdræbt i opgang: - Jeg har aldrig oplevet ham sur

Han sendte en sms til den 28-årige og skrev, at han ville komme med nogle af pengene. Da han stod foran opgangen, sendte han en ny sms og blev lukket ind.

Men den 28-årige blev sur, da det gik op for ham, at Martin Cuadros Kjeldsted ingen penge havde med. Så kom truslen om, at han ville voldtage den 23-åriges kæreste eller få nogle andre til det. Og han slog også ud efter Martin Cuadros Kjeldsted, men den tidligere bokser parerede slagene.

- Så fik jeg øje på kniven og tog den, forklarede Martin Cuadros Kjeldsted i retten. Han huskede kun drabet som en 'film i fragmenter'.

Ramt af mange knivstik vaklede den 28-årige ud af lejligheden og kollapsede i opgangen foran hoveddøren. Martin Cuadros Kjeldsted fulgte efter ham og kunne se, at det var alvorligt. Han gik tilbage til lejligheden for at ringe efter hjælp, forklarede han, selvom han faktisk havde sin mobil i lommen.

Gik hjem og smed det blodige tøj væk

Han blev overrasket over, at lejligheden var fuld af blod. Så gik han tilbage til den dødeligt sårede og kunne se, at nu var han nok død.

Martin Cuadros Kjeldsted, der boede i nærheden, gik hjem og smed sit blodige tøj i en skraldespand. Han overvejede at melde sig selv til politiet, men politiet kom først, og han blev anholdt samme aften.

Politiet fik hurtigt opklaret sagen, fordi betjentene fandt sms-korrespondancen mellem den afdøde og den 23-årige. Der var også video-vågning fra en bager, hvor han ses gå ind i opgangen og komme ud 12 minutter senere.

- Det var et voldsomt drab, men det er ikke noget som tyder på, at det var planlagt på forhånd, siger senioranklager Peter Rask. Han er tilfreds med dommen, som følger retspraksis.

Forsvarer Anders Nemeth mente, at der var formildende omstændigheder på grund af truslerne, og procederede for 10-11 års fængsel.

Sigtelse: Dræbte mand med flere knivstik i ansigt og bryst

Blomster foran drabsstedet på Søborg Hovedgade.

Offeret flygtede fra sin lejlighed og kollapsede i opgangen foran hoveddøren. Foto: Mogens Flindt