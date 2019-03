Tilstår han skød tidligere Venstre-politiker

Retten i Helsingør, Ekstra Bladet:

Den tidligere Venstre-politiker Poul Erik Schwærter, 74, fra Helsinge blev skudt og dræbt af sin tidligere bedste ven, den 73-årige Preben Byskov, der følte sig svigtet af vennen i forbindelse med hans problemer med Gribskov Kommune omkring en ejendom.i Helsinge, der ikke kunne sælges, fordi den var forurenet.

- Han har gjort mig ondt, forklarede Preben Byskov i et grundlovsforhør i Retten i Helsingør, hvor han netop er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for drab. Han kærede ikke.

I grundlovsforhøret kom det frem, at Preben Byskov sagde 'du har ødelagt mit liv', lige inden han skød den tidligere tømrermester på hans gård Schwærtergården på Ravnebjergvej i Nellerød, Helsinge.

Drabet skete, mens hans hustru befandt sig i et værelse ved siden af.

Den 74-årige blev ramt af et skud i ryggen, da han sad op i sengen i sit soveværelse, hvor Preben Byskov netop havde vækket ham.

Drabsmanden siger, at det tidligere medlem af byrådet i den daværende Helsinge Kommune brugte sine politiske forbindelser til at gå bag om ryggen på ham. Preben Byskov mener, at et kommunalt rensningsanlæg ved hans ejendom på Idrætsvej i Helsinge har forurenet hans ejendom, så den er usælgelig.

- Han kunne have rettet op på det med et pennestrøg, sagde Preben Byskov i retten om sin tidligere ven.

Preben Byskov erkender, at han affyrede et skud mod Poul Erik Schwærter på cirka halvanden meters afstand, men kunne i retten kun tilstå vold med døden til følge.

Forsvarer Jan Aarup spurgte sin klient, hvorfor han tog sit jagtgevær med, da han kørte hen for at tale med Poul Erik Schwærter?

- Måske for at skade ham. Det kunne aldrig falde mig ind, at slå ham ihjel. Slet ikke, sagde den 73-årige, der er under behandling med anti-depressiv medicin.

Sagen om den forurenede ejendom på Idrætsvej har stået på i 11 år, og selv om Preben Byskov og Poul Erik Schwærter har været 'perlevenner', så følte Preben Byskov, at vennen gik bag hans ryg til kommunen.

- Han var min allerbedste ven, men han gik til kommunen omkring mine grunde. Jeg kan ikke sælge, og er tæt på en konkurs. Jeg har sovet dårligt i månedsvis og de sidste tre-fire dage slet ikke. Jeg har en masse spekulationer og ville tage ned for at snakke med ham, forklarede den sigtede i retten.

Preben Byskov kørte ud til Poul Erik Schwærter, hvor han har været så mange gange før, og gik op i den 74-åriges soveværelse.

- Jeg ville spørge ham, om han kunne være det bekendt, som han havde gjort imod mig. Jeg vækkede ham og han grinede bare hånligt, lød forklaringen.

Da Poul Erik Schwærter sad op i sengen, ladede Preben Byskov sit jagtgevær med den ene patron, men fumlede og tabte den anden.

- Jeg trykker af cirka halvanden meter fra ham. Jeg ved ikke, hvor jeg rammer ham. Jeg skyder den ene gang, så går jeg min vej, forklarede Preben Byskov.

opdateres...