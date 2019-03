Tilstod mord fire gange i 1986: Nu er han blevet anholdt

51-årige Michael Leon Curry erkendte mundtligt og på skrift, at han havde dræbt en sygeplejerske. Intet skete, før han på Facebook skrev, at han aldrig havde dræbt nogen, som ikke fortjente det

Mindst fire gange tilstod den nu 51-årige Michael Leon Curry, at han havde dræbt en sygeplejerske i 1986.

Han tilstod mordet mundtligt og sågar skriftligt. Men politiet i den amerikanske delstat Michigan troede ikke rigtig på manden. Og anklagemyndigheden mente ikke, at der var fældende beviser mod ham.

Efter 33 år er Michael Leon Curry omsider blevet anholdt og sigtet for overlagt drab på sygeplejersken Wilda Wilkinson.

Det var paradoksalt nok ikke mandens egne tilståelser for mange år tilbage, der fældede ham.

Det var en opdatering på hans Facebook-profil, der for alvor fik sat gang i politiet.

'Jeg er ikke en engel. Hvis jeg bliver vred, så dræber jeg. Jeg har aldrig dræbt nogen - som ikke fortjente det,' skrev Michael Leon Curry sidste år i juni på Facebook.

Skrev brev til betjent

Betjente i Michigan havde diskret fulgt Curry gennem flere år - også hans færden på Facebook.

Den 17. marts i år blev manden så anholdt og transporteret fra Californien til Bangor i Michigan.

Her skal han nu stilles for retten.

Amerikanske medier undrer sig i den grad over, hvorfor Curry ikke for længst er blevet anholdt. Manden har i en lang årrække siddet i spjældet for røveri og et blodigt overfald. Han har undervejs tilstået drabet overfor en celle-kammerat, som gik til politiet med sin viden.

Curry har også tilstået overfor de politifolk, som dengang efterforskede sagen. Han har sågar sendt et brev til en af betjentene, hvori han beskriver drabet i detaljer. Brevet var ikke underskrevet, men bar Curry's fingeraftryk.

En af efterforskerne fortæller, at betjentene troede, at Curry var blot var opmærksomhedssøgende.

Ikke et sex-drab

Den 59-årige Wilda Wilkinson blev dræbt, da hun åbnede døren for Curry. Han havde slet ikke planlagt at dræbe kvinden. Han ville i stedet begå et indbrud og ringede først på døren for at sikre sig, at ingen var hjemme.

Curry, som boede i nabolaget, blev så overrasket over, at døren blev åbnet, at han skubbede kvinden ind i soveværelset, kvalte hende med de bare hænder og kamuflerede drabet som seksuelt betonet.

Den myrdede kvinde blev senere fundet af datteren.

Politiet fattede dengang mistanke til Curry, men det blev ved mistanken. Han blev afhørt og henholdsvis tilstod og nægtede. Betjentene mente, at han drev gæk med dem.

I årtier blev drabet betragtet som uopklaret og henlå som en såkaldt 'cold case.' Men familien til Wilda Wilkinson var langt fra tilfreds med, at morderen ikke var blevet fundet og straffet for sin ugerning.

Liget gravet op

De pressede politiet til at genåbne sagen, hvilket skete i 2010, skriver WWMT.

Liget af den dræbte kvinden blev gravet op, og nye tekniske undersøgelser blev foretaget.

Hvad der helt konkret kom ud af disse undersøgelser er stadig uklart. Politi og anklagemyndighed vil heller ikke på nuværende tidspunkt afsløre, hvilke konkrete beviser, de har mod manden.

- Jeg aner ikke, hvad politiet har lavet i de senere år, og jeg har ingen ide om, hvilke nye informationer, de har, siger en af de politifolk, som efterforskede drabet for 33 år siden.