Tiltale: 13-årig voldtaget i buskads efter chat på Facebook

Aftalte at mødes med 16-årig på Facebook, og han ventede på pigen i et buskads i Hornbæk

En aftale på Facebook mellem en 16-årig dreng og en 13-årig pige om at mødes endte ifølge politiet i en voldtægt begået i et buskads ud for Hornbæk Fitness på Sauntevej i Hornbæk.

Pigen gik til mødestedet på Sauntevej og her ventede drengen i et buskads og sagde noget i retning af: - Jeg sidder herinde, kom ind til mig.

Den 16-årige ville have sex, men ifølge tiltalen afviste den 13-årige ham flere gange og sagde tydeligt 'Nej' og 'Jeg har ikke lyst'.

Men ifølge tiltalen befølte drengen hende på kroppen og holdt hendes ene arm fast på ryggen af hende, mens han gennemførte voldtægten.

Den 16-årige nægter sig skyldig. Den formodede voldtægt skete lørdag 2. juni i år cirka klokken 17.

Ringede til mor

Pigen ringede til sin mor, der anmeldte voldtægten, og mens politiet var i gang med at undersøge gerningsstedet, gik den 16-årige forbi igen - og han blev anholdt på det fyldige signalement, som pigen havde givet.

Den 16-årige blev dagen efter varetægtsfængslet i et grundlovsforhør, og han sidder stadig fængslet på en lukket ungdomsinstitution. Han stilles for retten i Helsingør den 30. juli, tiltalt for voldtægt af barn under 15 år.

Den 16-årige var på besøg i Hornbæk hos familie, men stammer fra Sydsjælland. Han og pigen var angiveligt fjerne bekendte og chattede forud for mødet på Facebook Messenger.