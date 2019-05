Tiltale: 28-årig dræbte kvinde og parterede liget i garage

Et tilfældigt møde mellem en 40-årig kvinde fra Viborg og en 28-årig mand på værtshuset Jagtstuen på Storegade i Hadsund endte i et makabert drab, hvor den 28-årige dræbte kvinden med 10 knivstik i ansigtet og på halsen.

Derefter begyndte han at partere liget i en garage på Nørregade i Hadsund, men parteringen blev afbrudt, da politiet anholdt ham godt en time efter drabet.

Nordjyllands politi har nu rejst tiltale mod den 28-årige for drab og usømmelig omgang med lig, og han skal stilles for et nævningeting ved retten i Aalborg.

Den 28-årige, der er beskyttet af navneforbud, nægter sig skyldig.

Fik 10 knivlæsioner

Drabet skete den 11. november sidste år kort før klokken 03.00, og det fremgår af anklageskriftet, at den 28-årige med en kniv skal have påført kvinden ’10 skarptrandede læsioner i ansigtet og på halsen.’

Hun døde ikke direkte af kniv-læsionerne, men hun forblødte, lyder tiltalen.

Efter drabet begyndte den 28-årige, ifølge tiltalen, at partere liget, men det fremgår ikke, hvor langt han var kommet, da han blev anholdt kl. 04.20 på sin bopæl.

På det tidspunkt var han i besiddelse af en springkniv og en kastekniv, lyder tiltalen. Det fremgår ikke af anklageskriftet, om disse knive blev brugt ved drabet og parteringen, men politiet kræver en foldekniv og en række andre knive konfiskeret ved dommen.

Politiet mener også, at den 28-årige på et tidspunkt sidste år har været i besiddelse af en pumpgun med ammunition, som han overdrog til en navngiven person i Mariager.

Vækket af stemmer

Dagen efter drabet blev den 28-årige varetægtsfængslet i Retten i Aalborg, og han har været mentalundersøgt under fængslingen. Men politiet nedlægger påstand om, at han skal idømmes en almindelig straf. Det vil sige, at mentalundersøgelsen ikke har vist, at den 28-årige er sindssyg.

Også i grundlovsforhøret nægtede den 28-årige sig skyldig.

Ekstra Bladet talte dagen efter drabet med en beboer i området ved garagen, hvor liget blev fundet. Han blev blev vækket af høje stemmer ved 01-tiden, cirka to timer før drabet skete.

– Jeg troede, det var nogen som havde været på værtshus. Jeg er næsten sikker på, at stemmerne kom fra baggården og den ene var en kvinde. Men jeg kunne ikke se noget, for det var buldrende mørkt, sagde beboeren.

Beboeren vågnede igen ved 04.30-tiden, hvor han igen hørte stemmer fra baggården og kiggede ud og så en masse politi.