Tiltale: 32-årig voldtog delvist lam kvinde

Egentlig skulle en 32-årig mand hjælpe de personer, han gennem sit arbejde kom i kontakt med, men for fire kvinder forskellige steder på Sjælland var mødet med manden alt andet end behageligt.

Han er sigtet for at have udsat tre af dem for ubehagelige krænkelser af deres blufærdighed, mens den fjerde blev udsat for fuldbyrdet voldtægt.

Manden er beskyttet af et navneforbud, så det er ikke muligt at fortælle nærmere om mandens job, eller hvordan han kom i kontakt med de hovedsageligt ældre kvinder.

Den alvorligste anklage mod manden drejer sig om voldtægt.

Offeret var en kvinde, der er lammet i den ene side og desuden lider af afasi. Afasi betyder, at man mangler eller har nedsat evne til at bruge sproget som følge af en hjerneskade.

Hun var derfor ude af stand til at modsætte sig, da manden om eftermiddagen den 4. december sidste år ifølge anklageskriftet tvang hende til oralsex og derefter udsatte hende for fuldbyrdet voldtægt.

Foran en anden kvinde lavede han ifølge anklageskriftet samlejebevægelser, hvorefter han tog hende på indersiden af låret tæt på hendes kønsdel.

To andre kvinder blev taget på brysterne, og ifølge anklageskriftet blev en af dem desuden klappet i bagdelen.

Sagen mod den 32-årige mand bliver behandlet af Retten i Hillerød tirsdag i næste uge.