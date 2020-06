Tiltale: Ældre snydt for 11 millioner kroner

I ti måneder blev ældre borgere på systematisk og bedragerisk vis franarret enorme summer via et snedigt rollespil, hvor gerningsmændene udgav sig for at være bankansatte, politi eller fra Nets.

Det afslører anklageskriftet mod seks mænd, som netop er blevet tiltalt for 680 tilfælde af bedrageri, herunder at have franarret 157 ofrer lige under 11 millioner kroner.

De tiltalte er fire danske statsborgere og to afghanske statsborgere i alderen fra 20 til 24 år.

Flere tilfælde af telefon-svindel: Kriminelle snyder sig til personlige oplysninger

Ifølge anklageskriftet lykkedes det mændene at udføre den udspekulerede bedrageri fra 19. november 2018 frem til 14. august 2019. Her fik de ifølge politiet adgang til de forurettedes konti, hævekort eller mobilbank ved at ringe og 'stresse' forurettede til blandt andet at udlevere hævekortoplysninger eller deres NemID.

De ældre fik at vide, at de hurtigst muligt skulle udlevere deres oplysninger for at standse uautoriserede transaktioner til blandt andet udlandet.

Se også: Ulla snydt for 100.000: - Slut med at have tiltro til nogen

Den enorme bedragerisag skal behandles i Retten i Lyngby over 25 retsdage med start 3. august. Her risikerer de to tiltalte med afghansk baggrund at blive udvist, hvis de dømmes skyldige.

De tiltalte har siddet varetægtsfængslet siden august sidste år, hvor de nægtede sig skyldige i et grundlovforhør.

Oprettede quick-lån for 320.000

Udover ulovlige overførelser fra forurettedes konti er de seks mænd tiltalt for at have oprettet en række quicklån i de forurettedes navne.

Ved to tilfælde fik ofrene således oprettet hhv. fem og seks forbrugslån via franarrede NemID. I det ene tilfælde blev der oprettet lån for lige over 320.000 kroner.

Ifølge anklageskriftet lykkedes det bedragerne at få udbetalt 306.000 kroner i lån, som blev overført til den forurettedes konto. Hurtigt herefter overførte gerningsmændene ifølge tiltalen 75.000 kroner til en konto de havde rådighed over.

Det er politiets teori, at de resterende 261.000 ligeledes skulle overføres, men planen mislykkedes, da den forurettedes konto blev spærret.

Ekstra Bladet-effekten: Ulla får endelig sine penge tilbage

Sjældent omfang

Bedragerisagen har været efterforsket siden juli 2019, da Landsdækkende Center for IT-relateret økonomisk Kriminalitet (LCIK) slog alarm. Siden har Særlig Efterforskning Øst efterforsket sagen.

- Der er tale om en meget omfattende og alvorlig sag om databedrageri, som vi sjældent ser i denne størrelsesorden. Det er politiet og anklagemyndighedens opfattelse, at bedragerierne er foregået organiseret og systematisk over ti måneder, har senioranklager Rasmus von Stamm tidligere sagt om sagen.