Tiltale: Bagmand bestilte hjemmerøveri mod cykelhandler

Albaner er allerede dømt, men nu stilles makedoner og en herboende formodet bagmand for retten. 70-årig cykelhandler var tæt på at dø under hjemmerøveriet

Et brutalt hjemmerøveri mod en 70-årig cykelhandler på Østerbrogade i København var planlagt af en 46-årig mand, der bor i København. Men røveriet blev udført af to tilkaldte østeuropæere, en 18-årig albaner og en 31-årig makedoner.

Det mener Københavns politi, der har rejst tiltale mod den 46-årige, der er af jugoslavisk oprindelse, for at være bagmand til hjemmerøveriet.

Den 31-årige makedoner er tiltalt for røveri og drabsforsøg på cykelhandleren Hans Henriksen. Han overlevede kun sine svære kvæstelser takket være hurtig lægehjælp på traumecenteret.

Den 46-årige formodede bagmand og den 31-årige makedoner stilles på onsdag for et nævningeting i Københavns Byret, mens den unge albaner tidligere er idømt syv års fængsel for hjemmerøveri og drabsforsøg.

De to nu tiltalte nægter sig skyldige.

Rygter om stort udbytte

Ifølge tiltalen var det den 46-årige, der planlagde hjemmerøveriet og opfordrede de to østeuropæere til at begå forbrydelsen. Han kørte dem til adressen på Østerbrogade og satte dem af. Forinden havde han forsynet dem med maskering, snor, kniv og et koben, siger anklageskriftet.

Ifølge den dømte 18-årige albaners forklaring i retten var forventningen et udbytte på 100.000 euro, knapt 750.000 kr., som cykelhandleren angiveligt skulle opbevare i to værdiskabe i lejligheden.

Hjemmerøverne kendte på forhånd til lejlighedens indretning og Hans Henriksens rutiner, selvom de intet personligt kendskab havde til ham.

De to røvere gemte sig i opgangen og slog til, da cykelhandleren klokken otte om morgenen 27. februar 2017 åbnede hoveddøren for at gå ned i sin forretning.

Gerningsmændene råbte 'røveri' og trængte ind i lejligheden, hvor de bandt cykelhandleren på hænderne.

Ifølge tiltalen gav de ham flere knivstik i venstre skulder og underarm, slag og spark mod hovedet og på kroppen, og den 31-årige trådte hårdt på cykelhandlerens hals, så han fik to brud på strubehovedet. Imens slog den 18-årige slog ham med kobenet og råbte til sin makker 'slå ham ihjel'.

Politiet på gerningsstedet på Østerbrogade efter hjemmerøveriet. Foto: Stine Tidsvilde

Hjemmerøverne slæbte cykelhandleren igennem lejligheden til et pengeskab, som han nægtede at åbne for dem, hvorefter den 18-årige stak ham med kniven i venstre lår.

De to røvere efterlod den 70-årige alene, bundet, bevidstløs og i livsfare, lyder tiltalen. Deres udbytte blev kontanter, en tablet, guldsmykker, guldure og en bærbar computer til en samlet værdi på knapt 95.000 kr.

Hjemmerøverne opholdt sig i 40 minutter i Hans Henriksens lejlighed.

Anholdt i grænsekontrol

Politiet var længe mystificeret over, hvordan albaneren og makedoneren skulle have fundet frem til cykelhandleren og have viden om, at der måske var værdier at hente.

Den 18-årige albaner blev anholdt som den første, og samme dag som han den 16. februar 2018 blev idømt syv års fængsel, blev den efterlyste makedoner anholdt.

Det skete, da han krydsede grænsen fra hjemlandet til Albanien, og 13. juni 2018 blev han udleveret til Danmark og varetægtsfængslet.

I dommervagten blev det oplyst, at hans fingeraftryk blev fundet på et gelænder i opgangen, at den dømte albaner havde udpeget ham som medgerningsmanden, og at de begge optræder på video-overvågning under flugten fra gerningsstedet.

Politiet manglede dog den tredje gerningsmand, som kørte røverne til adressen, og 2. august sidste år blev den 46-årige formodede bagmand så varetægtsfængslet for lukkede døre.

Røveriet løb af sporet

Den 46-årige er alene tiltalt for at have anstiftet hjemmerøveriet, mens den 31-årige makedoner også er tiltalt for drabsforsøget på cykelhandleren.

Det betyder, at politiet ikke har beviser for, at den 46-årige vidste, at cykelhandleren skulle slås ihjel - men at røveriet løb af sporet for de to fysiske gerningsmænd.

Under retssagen mod den 18-årige albaner forklarede statsobducent Jytte Banner, at Hans Henriksen var bevidstløs ved ankomsten til traumecenteret, havde respirationsstop og havde brud på skjoldbrusken i halsen. Uden hurtig operation ville han have været død.

Brud på skjoldbrusken medfører hævelse og blødning, som stopper luftrøret og medfører respirationsstop.

Hans Henriksen har selv forklaret, at han følte, at han døde flere gange under røveriet. Han lå på gulvet i stuen og kunne ikke få luft, da den største af gerningsmændene 'trådte i bund' på hans hals, men den mindste af dem råbte 'slå ham ihjel'.

