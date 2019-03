Tiltale: Begik voldtægter under flugt fra lukket afdeling på Sct. Hans

For anden gang kræves en 33-årig udvist for bestandigt af Danmark

Under flugt fra den lukkede retspsykiatriske afdeling på Sct. Hans i Roskilde begik en 33-årig to brutale voldtægter i København og Odense.

Det mener Københavns politi, der har rejst tiltale mod den 33-årige, som nægter sig skyldig.

Han stilles for et nævningeting ved Retten på Frederiksberg 2. september, og han har nu indvilget i at sidde varetægtsfængslet frem til dommen.

Den 33-årige var anbragt på ubestemt tid på Sct. Hans efter en dom for hjemmerøverier, da han flygtede i september sidste år.

Ifølge tiltalen begik han den første voldtægt 29. september i en lejlighed i Brønshøj klokken seks om morgenen, hvor han skubbede en kvinde ned i sengen og sagde, at hun skulle holde kæft.

Ellers ville han slå hende ihjel eller skade hendes familie. Han holdt hende fast, blandt andet med et kvælertag og voldtog hende.

Truet med knive

10. oktober slog han til igen, lyder tiltalen. Denne gang i en lejlighed i Odense klokken 01.30, hvor han med to knive i hænderne truede offeret til at klæde sig af. Han trak selv hendes bukser og bluse af, tvang hende til oralsex og voldtog hende.

Den 33-årige tog efter voldtægten til København, hvor han blev anholdt efter en massiv politijagt. Han har en lang kriminel karriere bag sig.

Han er i forvejen udvist af Danmark for bestandigt, men politiet vil kræve en ny udvisning for bestandigt under voldtægtssagen. Manden har boet i Danmark i cirka 25 år.

I den kommende retssag indgår også et overfald i en frisørsalon på Vesterbro i København, hvor to ofre blev truet med pistol og den ene fik et knytnæveslag.

Sagen bliver lige nu vurderet af Retslægerådet, der endnu ikke er kommet med en udtalelse. Politiet ønsker svar på, om den 33-årige denne gang bør idømmes forvaring eller have en ny dom til anbringelse på ubestemt tid.

Den 33-årige har en lang kriminel karriere bag sig, og er tidligere blevet erklæret for psykisk syg.